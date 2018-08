Kißlegger Schulen vor deutlichen Veränderungen

Auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 8. August, stehen auch Entscheidungen über die Standorte neuer Ruhebänke und Abfallbehälter an. Ferner unter anderem auf der Tagesordnung: die Entscheidung über einen Antrag der Käsefreunde Kißlegg auf Erstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für die Käserei in Zaisenhofen, die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (Doppik) und eine Bedarfsplanung samt Zielstudie für die Ortskernentwicklung mit den Schwerpunkten auf den beiden ehemaligen Gasthöfen Löwen und Adler. Die Sitzung startet um 17 Uhr. Etwa um 19.15 Uhr können Bürger Fragen stellen.