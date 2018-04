Kißlegger Reiter starten erfolgreich

Alina Gronmayer vom RFV siegte im Reiterwettbewerb auf Dakan. Beim Jugendturnier in Krumbach-Tettnang platzierte sich Emily Foot auf Lordi im Stilspringwettbewerb Klasse E auf dem vierten Platz und in der Stilspringprüfung der Klasse A auf Platz fünf.

Ebenfalls in der Stilspringprüfung Klasse A in Moosbeuren kam Foot auf Platz zwei. Daria Thum startete im Reiterwettbewerb und belegte auf Toffyfee Platz zwei. In Friedrichshafen-Ailingen startete Claudia Gronmayer auf Chaneya G in der Springprüfung Klasse L und erreichte Platz drei. Der Kißlegger Jochen Fimpel startete in der schweren Klasse der Punktespringprüfung Klasse S mit dem Wallach Pivot des Coeurs und platzierte sich auf Rang drei. In Langenau holte Fimpel auf Pivot des Coeur im M** Platz drei, auf Lokesha CE in der Springprüfung der Klasse M* Rang zehn und mit Sathya CE Platz drei. Anna-Lena Eff wurde auf Steinbrechers Wonder in der S-Dressur Achte und in Biberach-Rißegg in der Klasse M** Vierte.