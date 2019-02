Kißlegger Rathaussturm: Ab jetzt regieren der „Bahnsinn“ und die Hudelmale den Ort

unter dem sportlichen Motto „Kißlegg Olympics - In dr Flecka, Fasnet, los!“ haben die Narren am Donnerstagvormittag die Macht über das Rathaus übernommen. Aber nicht nur die Narrenzunft Hudelmale regiert derzeit in Kißlegg. Auch der pure „Bahnsinn“ hat sich breit gemacht.

Wo’s ins nur die ganzen Züge, frage sich der frisch abgesetzte Bürgermeister Dieter Krattenmacher, bevor er den Schlüssel zum Rathaus an Zunftmeister Hajö Schuwerk überreichte. „Irgendwie knirscht es hier im Gefüge“, sagte Krattenmacher im Hinblick auf den zuflossen Kißlegger Bahnhof. Vielleicht könnten die Züge, die derzeit in Ulm im Schnee ruhen, nur im Sommer ins Allgäu fahren, mutmaßte er.

Aber nicht nur die aktuellen Probleme mit der Bahn hätten ihn „fast um den Verstand gebracht“. Die Aussicht auf eine elektrisch betriebene Schranke, die künftig noch länger zu sein werde, als jetzt schon, sei ein Ausblick auf den „Horror-Bahnsinn“. Trotzdem freue er sich schon auf den ersten, elektrischen Zug, so Krattenmacher: „Dem zieh ich die Maske vom Schnarragagges auf. Vielleicht ist das frech. Aber die funktioniert, die ist aus Kißlegger Blech.“

Erster Kißlegger Bürgerentscheid mit positivem Votum

Hajö Schuwerk nahm den Schlüssel zum Rathaus nach kurzem Kampf und dem ersten kißlegger Bürgerntscheid schließlich an sich. auf Krattenmacher Frage, wer die Absetzung des Bürgermeisters für die närrischen Tage fordere, gingen alle Hände der knapp 200 Besucher auf dem Platz vor dem neuen Schloss hoch. Diesem Votum beugte sich das Gemindeoberhaupt.

Der nun mächtigste Mann im Flecken, Zunftmeister Schuwerk, würdigte aber noch die Bemühungen des Schultes um das Baugbeit Becherhalde II, um neue Kindergärten und um neue Kaufkraft, die in die Ortsmitte gelockt werden soll. Verhext allerdings sei Krattenmacher beim Thema Kreisel am Lindenbergele, sagte Schuwerk : „Da fahrsch du toujours bald im Kreisel. Do kas Volk bloß no sagen: Da hosch jo bald a Meisel.“

Seine Antwort auf die ausfallenden Züge seien nun fünf Tage olympischer Sport, ganz getreu dem Motto: Hudelolympics im Ort. In dr Flecka, Fasnet, los!

Mäschkerle, Hudelmale und zahlreiche Besucher haben den Gumpala Dunschtig in Kißlegg bunte gefeiert. (Foto: Marlene Gempp)

Mäschkerlesumzug ganz im olympischen Gedanken

Ganz getreu dem diesjährigen olympischen Motto und Gedanken, waren anschließend am Donnerstagnachmittag zahlreiche bunte Gruppen beim Mäschkerlesumzug durch die Schloss- und Herrenstraße in Kißlegg dabei. Hunderte ebenfalls bunt kostümierte Zuschauer säumten bei strahlendem Sonnenschein den Weg. Jamaikanische Bobfahrer, das Bügeleisen-Curling-Team und olympisches Feuer durften dabei natürlich nicht fehlen.