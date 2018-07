Kißlegger Kunstwochen findet nach einer Pause in diesem Jahr wieder statt

Die Kunstwoche bietet zwei Termine an: vom 27. Oktober bis zum 2. November und vom 4. bis zum 10. Oktober 2018. Finissagen werden am 1. und am 9. November sein, jeweils um 18 Uhr. Eine Übersicht über das komplette Programm der Kißlegger Kunstwochen sowie Kurzportraits zu den Dozenten bietet die gedruckte Kursbroschüre oder das Internet unter www.kunstwoche-kisslegg.de.