Kißlegger Kapelle birgt historische Schätze

Wo soll er denn sein, dieser Rötsee? Man kann ihn heute nur noch erahnen. Als Sumpfgebiet umringt von braunem Schilf. Der Tristesse und Ungemütlichkeit, dem Grau in Grau des Nebels, der in der Gegend zwischen Kißlegg, Leutkirch und Bad Wurzach an kalten Tagen aufzieht, kann man entweichen. Es öffnet sich eine Fluchttür. Das Portal der tausendjährigen Wallfahrtskirche von Rötsee: Die Eintönigkeit weicht knalligen Kontrasten, Engelsfiguren begrüßen mit sanftem Lächeln, Mariengestalten schauen milde von ihren erhabenen Position herab. Doch bei genauerem Hinschauen wird schnell klar: Dieses Gotteshaus ist nichts für schwache Nerven.

Einer, der sich hier auskennt, ist Stephan Wiltsche. Der Dekanatsreferent hat die Details der Deckengemälde lange studiert und weiß um deren biblischem Inhalt. Zu dem Maler, der hier ab 1748 tätig war, scheint Wiltsche inzwischen eine vertraute Beziehung aufgebaut zu haben. „Wiedmann-Done“ nennt er den in Vergessenheit geratenen Barockmaler Anton Wiedemann. Beide, Wiltsche und Wiedemann, sind gebürtige Kißlegger, kommen also aus nächster Umgebung. Mehr als nur das Umland, nämlich die ganze Welt „inklusive Jenseits“, zeigen die Fresken von Rötsee: Mehrere Bilder sind dreigeteilt. Oben Himmel, mittig das Irdische und darunter die Welt des Hades, des Todes, der Sünder, - kurzum die Hölle.

Tummelplatz für Teufel

Wie ein verschlingendes Moor mit Zähnen und Augen ist im mächtigen Hauptbild die Unterwelt gestaltet. Stephan Wiltsche ist sich sicher, dass sich der Maler hier von der nahegelegenen „Deifelsfurt“, einem in Europa einzigartigen und immer noch existenten Moorschlucktrichter im Gründlenried inspirieren ließ. Im Bild tummeln sich darin mehrere kleine und eine große Teufelsgestalten. Letztere hat eine Kette, die an einer Fußfessel einen Menschen aus dem Erd-Teil des Bildes herab ziehen will. Ein anderer mit Hörnern und Hufen hält eine Steintafel mit den Namen der Sünder. Offensichtlich scheint dies kein Ding der Ewigkeit zu sein: Von „oben“ hat bereits ein Engel begonnen, die Namen mit einem Schwamm wegzuwischen. Als Reinigungsmittel wird das Blut Jesu Christi verwendet. Ein wenig davon tropft herab auf die Kette des Teufels. An den Stellen, an denen die Kette vom Blut des Herrn getroffen wird, zerbricht sie. Das Heilige Blut spielt auch im Himmelteil des Bildes eine wichtige Rolle. Hier schreibt ein Engel die Namen der Erlösten in ein goldenes Buch. Das Blut Christi dient dabei als Tinte. Soll heißen: Das Leiden, das Blutvergießen, der Kreuzestod Christi steht auf vielfache Weise für Gnade und Barmherzigkeit.

Im linken Seitenschiff ist die Rötsee-Kirche selbst abgebildet. Über ihr thront Maria als königliche Trösterin. Unterhalb liegen, knien und beten diejenigen, die offensichtlich getröstet werden wollen. Kranke, Lahme, Sterbende, eine Gebärende mit ihrem Kind: Ein ganzes Sammelsurium an Bedürftigen hofft anscheinend auf den Schutz der Rötsee-Kirche, beziehungsweise der Gottes-Mutter. In einladender Haltung ist der selige Ratperonius abgebildet. Mit Pilgerhut und Pilgerstab fordert er auf: Kommt nach Rötsee, hier findet ihr Trost. Ratperonius ist derjenige, der sich um das Jahr 950 an dieser Stelle niedergelassen hatte, der Gründer von Rötsee. In einem steinernen Sarkophag sind seine Gebeine noch heute im hinteren Teil der Kirche aufbewahrt.

Warum der Heilige Geist fehlt

Wiederum die ganze Welt ist im Altarbild dargestellt. Die „Allegorie der Erdteile“ werde regelmäßig von Wissenschaftlern gesucht und besucht, berichtet Stephan Wiltsche. Europa, Afrika, Asien und Amerika sind hier abgebildet. Die Krux an der Sache ist, dass Australien bei der Entstehung des Freskos schon bekannt war. „Das wusste auch der Wiedmann-Done.“, ist sich Wiltsche sicher, „aber man hat halt so gemalt, wie man immer schon gemalt hat.“ Nicht nur Australien glänzt im Rötseer-Altarbild mit Abwesenheit. Auch die Dreifaltigkeit scheint unvollständig zu sein. An der Stelle, wo zwischen Vater und Sohn Platz wäre für den Heiligen Geist, ist lediglich eine schmucklose Klappe in der Decke. Wiltsche weiß: „Da haben die Rötseer früher am Pfingsttag aus dem Dachstuhl heraus eine weiße Taube in die Kirche flattern lassen.“ Es muss ein beflügelnder Gottesdienst gewesen sein.