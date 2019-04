Kißlegger Firma richtet Lehrwerkstatt ein

Die Stengele GmbH aus Zaisenhofen hat im Oktober 2018 einen neuen Gebäudetrakt in der Siemensstraße bezogen. Im Zuge des Umzugs in die neuen Produktionshallen wurde am Standort im Erlenweg laut einer Pressemitteilung wieder eine alte Tradition aufgenommen. Für die Azubis werde derzeit eine Werkstatt eingerichtet. Dafür habe das Unternehmen neue Maschinen angeschafft. Die Wiedereinrichtung der Lehrwerkstatt knüpfe an eine Tradition an, die noch von Emil Stengele ins Leben gerufen wurde, heißt es weiter. Über viele Jahre hinweg sei der ursprüngliche Firmensitz in der Gebrazhofer Straße als Ausbildungsstätte für Schreiner eingerichtet gewesen. Mit der zunehmenden Automatisierung des ehemaligen Handwerksberufes werde laut Pressemitteilung nach und nach mehr Gewicht auf die industrielle Ausbildung gelegt. In der „Lehrlingswerkstatt 3.0“ werde Moderne mit Tradition verbunden, wird Manfred Eichenhofer, Holztechniker und Schreinermeister, zitiert. Die Firma beschäftigt 250 Mitarbeiter, davon sind zwölf in der Ausbildung.Insgesamt produziert die Stengele GmbH laut Mitteilung auf einer Fläche von mehr als 17 000 Quadratmeter. Zum Einsatz kommen unter anderem zwanzig vier- und fünf-Achs-CNC-Maschinen, Vakuumpressen und Lasertechnik. Foto: Stengele GmbH