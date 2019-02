Kißlegger bringen historischen Klassiker zur Fasnet auf die Bühne

Nach über 40 Jahren wird am Abend des Gompiga Donnschtig das Drei-König-Stüble in der Hauptstraße in Bad Saulgau bei der Fasnet in allen Lokalen nicht mehr dabei sein. Das Wirte-Ehepaar Beate und Hans Georg Rimmele nennen Sicherheitsprobleme als Grund für ihre Entscheidung. Aber weiterhin werde der Drei König an der Fasnet teilhaben. Am Fasnetssamstag, am Fasnetssonntag und am Fasnetsdienstag habe man auch außer der Reihe geöffnet.

„Der Ansturm am Gompiga wurde für unsere kleine Gastronomie zu groß“, sagt Hans Georg Rimmele.