Kißlegger Autohaus will in die Elektrozukunft durchstarten

Eine üppige Tagesordnung mit insgesamt 18 Punkten erwartet Räte und Zuhörer am Mittwoch, 17. Oktober, ab 17 Uhr im Esthersaal des Neuen Schlosses in Kißlegg. Neben der Entscheidung zum Elektro- und Mobilitätszentrum zählen dazu auch einige schon länger diskutierte Themen wie etwa die Neubauten der Kindergärten St. Hedwig in Kißlegg und des Kindergartens in Waltershofen. Zu beiden Projekten stellen die jeweiligen Architekten die Planungen vor.

Außerdem geht es unter anderem erneut um die Änderungen der Bauvorschriften in der Loretto- beziehungsweise Galgenbühlsiedlung. Dabei geht es vor allem um die Behandlung der Anregungen und Stellungnahmen von Behörden und Bürgern. Diskussionsbedarf könnte es vor allem zu von der Gemeinde geplanten Vergrößerung der Baugrenzen auf den betreffenden Grundstücken geben. Nach Eingang der Stellungnahmen von Betroffenen legt die Gemeindeverwaltung hierzu zwei Alternativen auf den Tisch: eine, bei der auch Neubauten in den bestehenden, vergleichsweise großen Gärten möglich wären, und eine, bei der lediglich Anbauten an die bestehenden Häuser möglich wären.

Weitere Tagesordnungspunkte sind Änderungen der Bauvorschriften beim Bau des Seniorenwohnheims in der Becherhalde II, die Aufstellung eines Bebauungsplans und der Erlass einer Veränderungssperre für das Gebiet Kirchmoos II, eine Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich des Milchwerks Zaisenhofen, Stellungnahmen zu laufenden Baugesuchen, die Vergabe von Arbeiten für die Elektrotechnik sowie für den Neubau an der Kißlegger Kläranlage, der Verzicht der Aufstellung eines so genannten Betrauungsakts für den Zweckverband Ferienregion Allgäu-Bodensee, Änderungen der Hundesteuer und der Vergnügungsteuersatzung und die Beschaffung eines Dienstwagens für die Verwaltung.

Gegen 19.30 Uhr können Bürger Anfragen stellen.