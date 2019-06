Kißlegger Ausstellung zu „Bundeshudelspiele“ startet

Auch in diesem Jahr hat die Narrenzunft Kißlegger Hudelmale an den Schulen und Kindergärten in Kißlegg, Immenried und Waltershofen einen großen „Fasnets-Malwettbewerb“ für das diesjährige Fasnetsmotto „Hudelolympics – In dr Flecka, Fasnet, los!“ organisiert. Zum Thema „Bundeshudelspiele“ sind fast 200 Bilder bei der Zunft eingegangen. Die Ausstellung der Kunstwerke wird wieder in der Schalterhalle der Kißlegger Sparkassen-Filiale stattfinden. Dort gibt es aber nur Platz für rund 130 Bilder, deshalb musste eine Vorauswahl getroffen werden, teilt die Narrenzunft mit. Nun sei die Kißlegger Bevölkerung aufgerufen, die Gemälde in der Kreissparkasse genau unter die Lupe zu nehmen und daraus die Siegerbilder zu wählen.

Vom Eintrittsgutschein für den Skylinepark, Ravensburger Spieleland bis hin zu Buch- und Eisgutscheinen gibt es für die jeweilige Altersgruppen speziell abgestimmte Preise, im Gesamtwert von über 200 Euro, zu gewinnen. Außerdem lobt die Narrenzunft Kißlegger Hudelmale zusätzlich für das Bild, das im Zunftrat am meisten Zustimmung erhält, einen „Sonderpreis Zunftrat“ aus.