Kißlegger Aufstiegstorwart verletzt sich schwer

Er war einer der großen Aufstiegshelden der SG Kißlegg, nun bangt er um die Fortsetzung seiner Karriere: Daniel Weber hat sich im Training schwer am linken Knie verletzt. Wann er zurückkehrt, müsse abgewartet werden, sagt Weber. Am kommenden Montag wird er operiert. Eventuell ist sogar ein zweiter Eingriff nötig.

Den Aufstieg in die Fußball-Landesliga hat die SG Kißlegg nicht zuletzt Daniel Weber zu verdanken. Eigentlich ist der 35-Jährige ein echter Vollblutstürmer, doch das änderte sich Anfang des Jahres. Da stand Kißlegg plötzlich ohne Torwart da. Weber – gerade mal mit Erfahrung zwischen den Pfosten im Jugendbereich ausgestattet – erklärte sich zu dem Abenteuer bereit und hütete den Kasten der SGK nach der Winterpause. So erfolgreich, dass am Saisonende der Meistertitel in der Bezirksliga und die Rückkehr in die Landesliga stand. Zur neuen Saison wollte Weber sich wieder voll und ganz darauf konzentrieren, für die zweite Mannschaft auf Torejagd zu gehen. Doch schon im zweiten Training passierte es: Ohne Fremdeinwirkung knickte er um und riss sich so ziemlich alles im linken Knie, was reißen kann.

Meniskus innen, Meniskus außen, Kreuzband – da war so viel kaputt, dass SGK-Trainer Roland Wiedmann schon die Wörter „Totalschaden“ und „Karriereende“ in den Mund nahm. Doch Weber will kämpfen, widerspricht und hofft. Am Montag werde er operiert, möglicherweise sei danach ein zweiter Eingriff nötig. Aber: Er will wieder zurückkommen. „Ich bin zwar noch nie großartig verletzt gewesen. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Für die Vorrunde werde ich sehr wahrscheinlich aber komplett ausfallen.“ Dann wolle er es aber noch einmal versuchen.