Kißlegg zahlt im ersten Heimspiel Lehrgeld

So haben sich die Fußballer der SG Kißlegg die Rückkehr in die Landesliga garantiert nicht vorgestellt. Der Aufsteiger verlor am Sonntagabend sein erstes Heimspiel in der neuen Saison gegen den FV Altheim mit 2:5. Dabei sah es zu Beginn sehr gut aus für die Allgäuer, die früh mit 2:0 führten.

Philipp Nadig brachte die Kißlegger vor rund 200 Zuschauern bereits nach sechs Minuten in Führung, Fabian Nadig erhöhte in der 20. Minute auf 2:0. „Wir hatten das Spiel im Griff, wir waren klar die bessere Mannschaft“, sagte Kißleggs Trainer Roland Wiedmann. Von den Gästen aus Altheim war in der Vorwärtsbewegung nicht viel zu sehen. Mit einer besseren Chancenverwertung hätten die Hausherren durchaus noch höher führen können.

Doch kurz vor der Pause folgte mit dem Anschlusstreffer der Altheimer der Knick bei den Kißleggern. Durch einen Fehler lud die SGK den Gegner regelrecht ein, Benjamin Herter bedankte sich mit dem 1:2. „Da war Altheim quasi das erste Mal überhaupt vor unserem Tor“, meinte Wiedmann. Die Halbzeitpause brachte keine Ruhe in die Reihen des Aufsteigers. Auch das 2:2 in der 47. Minute entstand nach einem Fehler. Die Kißlegger hatten den Ball auf der Außenbahn eigentlich schon sicher, verloren ihn dann aber doch und Patrick Schlegel glich zum 2:2 aus. „Das war ein unerklärlicher Einbruch meiner Mannschaft“, sagte Wiedmann.

Von seinem Team war nichts mehr zu sehen, die Fehlerzahl blieb hoch – zu hoch. Sebastian Gaupp, Timo Reck und Florian Geiselhart schossen Altheim zum 5:2-Erfolg. „Wir hätten nach den starken 30 Minuten eigentlich nur ruhig weiterspielen müssen“, meinte der SGK-Trainer. „Vielleicht wollten wir zu viel und waren zu euphorisch.“ So musste die SG Kißlegg im ersten Spiel nach dem Aufstieg Lehrgeld bezahlen. „Daraus müssen wir jetzt lernen“, so Wiedmann.