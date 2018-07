Kißlegg verabschiedet sich von Pfarrer Härtel

Zum letzten Mal in Kißlegg am Altar stehen wird Robert Härtel am Sonntag, 29. Juli, um 14.30 Uhr. Auf Wunsch des Dekans Ekkehard Schmid, der zusammen mit seinem Stellvertreter Claus Blessing mitfeiert, wird Härtel den Gottesdienst komplett bestreiten und auch noch einmal predigen. Für den musikalischen Rahmen sorgt der Kißlegger Kirchenchor. Anschließend soll ein Stehempfang im Kirchhof stattfinden. Hierzu lädt Walter Kuon im Namen der Kirchengemeinde die gesamte Bürgerschaft ein.