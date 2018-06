Kißlegg startet die zweite Runde der Fasnet

Nach dem Landschaftstreffen startet Kißleggs Fasnet in die zweite Runde.

Ab 8 Uhr ist am heutigen „Gumpala Dunschtig“ Schülerbefreiung in den Kindergärten und Schulen. Gegen 11.30 Uhr wird Bürgermeister Dieter Krattenmacher im Rahmen des Rathaussturms die Schlüssel an die Narren übergeben müssen. Anschließend wird auf dem Rathausplatz der Narrenbaum gestellt. Um 14.14 Uhr startet der große Kinder- und Mäschkerles-Umzug vom Aufstellungsplatz in Höhe von Radio Weiland bis zur Turn- und Festhalle. Nach dem Umzug lädt die Narrenzunft Hudelmale zum Kinderball in der Halle mit buntem Programm.

Am Sonntag feiern die die Hudelmale mit der Bevölkerung um 19 Uhr im Saal des Zunftlokals Ochsen Zunftball. Das närrische Programm wird umrahmt von der Stimmungsband „Fun-Music“. Abgeschlossen wird die Fasnet mit dem Fasnetsverbrennen am Dienstag um 18.30 Uhr auf dem Rathausplatz. Weitere Infos unter: www.hudelweb.de und unter www.facebook.de/hudelweb.