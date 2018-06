Kißlegg setzt auf kämpferische Qualitäten

Den konkret machbaren Landesligaklassenerhalt haben die Fußballer der SG Kißlegg weiterhin fest im Auge. Trainer Christian Jacob fordert diesbezüglich an diesem Samstag, 30. April, um 15.30 Uhr freilich unmissverständlich ein Erfolgserlebnis über den so überaus unberechenbaren Tabellennachbarn SV Kehlen. „Wenn wir dieses wichtige Spiel nicht gewinnen, könnte es ganz schwer für uns werden“, räumt der SGK-Coach ein.

Als positives Ausrufezeichen auf dem beschwerlichen Weg in Richtung Klassenerhalt wertet Coach Christian Jacob den überraschenden 4:1-Erfolg am vergangenen Sonntag bei Mitabstiegskandidat SV Maierhöfen-Grünenbach. „Das war auf dem schneebedeckten Platz in der Tat ein glücklicher Sieg“, erwies sich Christian Jacob im Vergleich zu seinem guten Freund Alexander Odemer als „fairer Gewinner“. Es sei jedoch unabdingbar, im komplizierten Kampf um den Klassenerhalt auch mal „einen dreckigen Sieg“ einzufahren. „Als SG Kißlegg aber haben wir zum Glück gezeigt, dass unsere Körpersprache nach wie vor stimmt und die Landesliga weiterhin ein Thema bleibt.“

Respekt vor Kehlen

„Vor Kehlen“, bekennt Christian Jacob allerdings unumwunden, „haben wir, schon unter seinem neuen Trainer Michael Steinmaßl, größten Respekt.“ Der untrügliche Blick auf die Tabelle zeigt: Lediglich vier Punkte trennen den Tabellen-14. SG Kißlegg vom Landesliga-Elften SV Kehlen (28 Zähler). Zudem überzeugte der samstägliche Gast mit zwei 4:0-Siegen in Folge (gegen Laupheim II sowie im Nachholspiel gegen Weingarten). Andererseits verbucht Kehlen recht deftige Schlappen gegen die Topteams Ravensburg II (1:6) und Weiler (2:5). Für SGK-Coach Christian Jacob freilich kein Argument, den kommenden Gast aus Kehlen annähernd zu unterschätzen: „Wie gesagt, wir müssen uns auf unsere in der Landesliga bekannten kämpferischen Fähigkeiten besinnen. Dann, so bin ich mir sicher, bleibt der Klassenerhalt ein unbedingtes Thema.“

Personell kann Kißlegg trotz der unbefriedigenden Torhüterfrage (im Moment Marcel Gmehlin) aus dem Vollen schöpfen. Was in der folgenden Saison folgt, vor allem nach dem Abgang von Stürmer Thomas Maas zum FC Wangen und einigen Fragezeichen hinter Armin Küchle (auch er wird mit Wangen in Verbindung gebracht), beschäftigt die SG Kißlegg nur am Rande. „Ich bin nach wie vor fest vom Klassenerhalt überzeugt“, sagt Christian Jacob. „Wenn es dennoch anders kommen sollte, wird in Kißlegg die Welt nicht untergehen.“ Und das ist gut so.