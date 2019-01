Kißlegg läuft

Auch Schlusslicht SG Kißlegg hat die Vorbereitung auf die „Mission Impossible“ begonnen: den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga. Wobei Trainer Roland Wiedmann dieses Vorhaben nicht verkrampft, sondern realistisch angeht. Zumal die ersten Trainingseinheiten nach der Weihnachtspause aus Laufen bestehen. Denn der Rasenplatz in Kißlegg ist mit knapp einem halben Meter Schnee bedeckt, einen Kunstrasen hat der Verein nicht.

„So ist es halt“, sagt Wiedmann in seiner tief entspannten Art, die ihm sicherlich auch dabei geholfen hat, die bisherige Runde des Aufsteigers Kißlegg in der Landesliga zu ertragen. Fünf Punkte stehen nach 15 Spielen auf der Habenseite – ein Sieg und zwei Unentschieden stehen zwölf Niederlagen gegenüber. „Alles beim Alten“, vermeldet Wiedmann bei der Frage nach eventuellen Veränderungen im Kader.

Heißt: Kißlegg probiert es auch nach der Winterpause mit dem bisherigen Personal. Einen „Zugang“ könnte es derweil trotzdem mehr oder weniger geben. Der vom FC Leutkirch vor der Saison gekommene Torwart Massimo Gabriele könnte zum Mittelstürmer werden. Denn ob seine Schulter nach der schweren Verletzung der Belastung standhalten wird, werde sich erst in zwei Wochen herausstellen, sagt Wiedmann. Wenn dem nicht so sei, werde Gabriele im Feld eingesetzt. Und als zweiter Torhüter neben Alexander Kauk könnte womöglich ein alter Bekannter wieder die Handschuhe überstreifen. Es gebe „Gerüchte“, sagt Wiedmann mit einem Augenzwinkern, dass Aufstiegsheld Daniel Weber nach längerer Verletzungspause wieder zurückkehren wolle. Weber hatte – eigentlich Feldspieler in der zweiten Mannschaft – sich in der vergangenen Bezirksliga-Saison zwischen die Pfosten gestellt, als alle Torhüter verletzt waren. Mit ihm gelang der Titel und damit der Aufstieg in die Landesliga.

Vorbereitungsspiele gegen Mannschaften mit Kunstrasen

Bisher seien Laufeinheiten auf dem Programm gestanden, sagt Wiedmann. Neu ist das in Kißlegg nicht, ein wetterfester Ausweichplatz fehlt schon lange. Woanders trainieren und dafür auch noch Geld bezahlen, das will Wiedmann nicht. Er weiß: Irgendwann taut’s schon wieder. Und Ballkontakt haben die Kißlegger zumindest jedes Wochenende. Dann stehen Vorbereitungsspiele bei Mannschaften an, die einen Kunstrasen zur Verfügung haben. Das erste Spiel gegen den SV Baindt ging 0:1 verloren – mit Massimo Gabriele als Feldspieler. Zudem stehen unter anderem noch Begegnungen mit dem FC Isny, dem SV Beuren und dem SV Eglofs an.

Wie das mit dem Klassenerhalt noch gelingen soll, lässt Wiedmann zwar offen. Er geht sowieso jedes Spiel einzeln an. „Vielleicht können wir ja dem einen oder anderen ein Bein stellen“, sagt der SGK-Trainer. Will sagen: Wenn schon nicht die Klasse halten, dann wenigstens Spielverderber sein. Die erste Gelegenheit dazu ergibt sich für Kißlegg am Samstag, 2. März. Es ist die wohl schwerste Aufgabe. Wenn es die Platzverhältnisse zulassen, tritt die SGK ab 15 Uhr im heimischen Stadion gegen Tabellenführer TSV Berg an.