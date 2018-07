„Kißlegg ist ganz Chor“ am 4. und 5. August

Zum ersten Mal wird in Kißlegg im Strandbad eine Open-Air-Bühne aufgestellt.Der Oberschwäbische Chorverband möchte diese Gelegenheit nützen und hat für das Wochenende des 4. und 5. August einen Event mit dem Motto „Kißlegg ist ganz Chor“ ausgearbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Samstag, 4. August, findet ab 19 Uhr die feierliche Eröffnung auf der Seebühne statt. Danach präsentieren sich Chöre aus Oberschwaben auf der Seebühne und parallel in der Kirche St. Gallus und Ulrich. Am Sonntag, 5. August, ist um 10 Uhr ein Festgottesdienst, der vom Kirchenchor musikalisch umrahmt wird. Ab 14 Uhr gehört die Bühne den Kinder- und Jugendchören. Den krönenden Abschluss bildet am Sonntag ab 19 Uhr der Auftritt der Vokal- Comedy-Band Füenf, mit ihrem Programm „Füenf Engel für Charly“. Karten zu 20 Euro gibt es im Vorverkauf beim Gäste- und Bürgerbüro, Schlossstraße 5 in Kißlegg, Telefon 07563 / 936142, E-Mail tourist@kisslegg.de. Der Eintritt in das Strandbad ist am Samstagabend und am Sonntag zu den regulären Öffnungszeiten frei. Bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen von der Seebühne in die Schulmensa verlegt. Da hier jedoch nur Platz für 300 Zuschauer ist, gelten nur die ersten 300 verkauften Karten auch für die Mensa, die anderen Karten können zurückgegeben werden.