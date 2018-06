Kißlegg feiert närrisch bunt und stimmungsvoll

Groß war er nicht, der Widerstand von Bürgermeister Dieter Krattenmacher. Bereitwillig rückte er den großen Schlüssel nach der Schülerbefreiung heraus – und durfte am Donnerstagnachmittag dann auch gleich seinem „neuen Job“ als Gutsleüberbringer beim Umzug antreten. Jener war klein, aber fein – und unter Beteiligung einiger ideenreich geschminkten und gekleideten großer und kleiner Mäschkerle.

Sie strömten in Massen, Narren und (gerade befreite) Schüler vereint. Am Rathausplatz wartete bereits der Narrenbaum und ein Bürgermeister, der nun für fünf Tage sein Amt verliert. Es war Kißleggs Zunftmeister Hajö Schuwerk, der Rechnungen wie diese aufmachte: „Eins und zwei und zwei macht fünf, auf machet euch auf eure Strümpf. Los machet euch auf eure Socka, do hanna bleibt heit koiner hocka.“ Und natürlich endeten seine Ausführungen mit der Aufforderung: „Lieber Dieter, s‘ duat mir leid, abgloffa isch die Schultes Zeit. Ruck endlich den großa Schlüssel raus und wirf ihn nicht zum Fenster naus!“

„Zunftmeister immer dreister“

Krattenmacher klagte auf seine Weise: „Oje, ohe, nun isch’s vorbei, mit der hochgeliebten Bürgermeisterei. Ich werd nun abgesetzt und alle brechen aus in Jubel. Oh wie schrecklich isch für mich der Fasnetstrubel. Auch dieser unbarmherzige Hajö, der Zunftmeister, wird von Jahr zu Jahr noch dreister. Am Aschermittwoch ist es hoffentlich vorbei mit der Narrenwut. Dann nimm halt diesen Schlüssel und regiere Kißlegg gut!“

Schuwerk kündigte an, in den kommenden Tagen in Immenried „das WLan abzuschalten“ – und damit auch Krattenmachers Home Office abzudrehen.

Bei bestem Fasnetswetter gab es anschließend für die Kinder noch Wurst und Wecken – oder auch Gummibärchen aus dem Rathausfenster. Bevor sich der Kinder- und Mäschkerlesumzug auf den Weg machte, brummte in den Gaststätten und Kneipen das närrische Leben. Musikanten unterschiedlichster Couleur unterhielten mit bekannten Kißlegger Fasnetsweisen und anderen Stimmungsliedern.

Glückwünsche an Hudelmale

Von den Kindergärten bis zu privaten Gruppierungen begleiteten viele Mäschkerle die Kißlegger Hudelmale. Unter „#Last Night in Kisslegg“ konnte man erfahren, was denn alles in Kißlegg in dieser Zeit passiert ist – vom umgefallenen Glas bis zur Dunkelheit. Nur für den Fall, dass US-Präsident Donald Trump irgendwann mal Anderes behauptet. Auch Prinzessinnen, die Panzerknacker, die Band Kiss, Zigeunerinnen, Golden Girls, die zum 50. Geburtstag der Kißlegger Hudelmale gratulierten, und Schneewittchen und die sieben Zwerge wurden im Flecka gesichtet.

Anders als an „normalen“ Fasnets-Donnerstagen gab es – bedingt durch das gerade erst abgehaltene Landschaftstreffen und dem dadurch vorgezogenen Fasnetsspiel – in diesem Jahr am „Gumpala“ weder Bühnenaufbau noch abendliches Spiel oder Narrenbaumsetzen.

Abgeschlossen wird die Kißlegger Fasnet mit dem Fasnetsverbrennen am Dienstag um 18.30 Uhr auf dem Rathausplatz.