Kißlegg erneut ausgezeichnet

Eine Delegation der Gemeindeverwaltung Kisslegg hat in Ulm an der diesjährigen Verleihung des European Energy Awards (eea) teilgenommen. Im Rahmen dieser Veranstaltung erhielt das Team um Bauamtsleiter Manfred Rommel die Auszeichnung aus den Händen von Umweltminister Franz Untersteller.

Die Gemeinde Kißlegg nimmt seit 2010 am European Energy Award teil und hat nunmehr im jüngsten Rezertifizierungsaudit 71,3 Prozent erreicht, so eine Pressemitteilung der Gemeinde. Die Akteure freuten sich besonders darüber, dass sich die Kommune gegenüber der letzten Auditierung um weitere 4,3 Prozentpunkte verbessern konnte. Deutlichen Einfluss auf das Ergebnis hatten Neubaumaßnahmen wie zum Beispiel der Neubautrakt am Schulzentrum mit einer Gebäudehülle im Passivhausstandard. Auch die bestehenden kommunalen Gebäude im Gemeindegebiet wurden und werden, immer mit dem Anspruch des Passivhausstandards, energetisch aber auch mit ökologischen Materialien hochwertig saniert. Innovativ war zudem der Neubau eines Seniorenwohnheimes für Menschen mit Behinderung im Passivhausstandard in Holzbauweise.

Nach wie vor engagiert sich die Gemeinde aktiv dafür, Bürgeranlagen auf kommunalen Gebäuden gemeinsam mit der Energiegenossenschaft zu betreiben. Dieses Engagement liest sich deutlich an den Zahlen im Bereich der erneuerbaren Stromversorgung auf dem Gemeindegebiet ab. Mit einem Deckungsanteil von 67 Prozent bezogen auf die Gesamtgemarkung stehe Kißlegg ganz vorne in der Kreiswertung der Solarliga, so die Pressemitteilung weiter. Auch die Anpassung an die Folgen des Klimawandels wird aktiv angegangen. Wichtigstes Element sind hierbei die Bewahrung von Naturflächen wie Moore und Feuchtwiesen, die eine maßgebliche Rolle für den Wasserhaushalt in der Gemeinde und darüber hinaus spielen und bei den zukünftig zu erwartenden Starkregenereignissen eine wichtige Schutzfunktion ausüben.

Die Gemeinde hat das Ziel, weitere Maßnahmen aus dem 2015 entworfenen Klima- und Verkehrskonzept umzusetzen, um damit den begonnen eea-Weg fortzusetzen.