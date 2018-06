Kißlegg: Die Bahnhofkameras sind abmontiert

Seit Freitagvormittag sind alle sechs Kameras am Kißlegger Bahnhof – vier außen und zwei innen – abmontiert. Dazu haben sich die Betreiber des Bahnhofs entschieden, nachdem das Schreiben des Landesdatenschutzbeauftragten Jörg Klingbeil kam. Darin hatte er sie aufgefordert, die Kameras abzuhängen, da „keine Gefährdung“ am Bahnhof herrsche (wir berichteten).

„Wir haben seit drei Jahren für die Kameras gekämpft, damit die Bürger sich sicher fühlen“, sagt Werner Heussinger, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Betreiberfirma V7 Energie. Nun aber habe die Polizei Wangen in einer Stellungnahme für den Landesdatenschutzbeauftragten gesagt, dass es „keine Gefährdung gibt und auch keine zu erwarten ist“, berichtet Heussinger.

Widerspruch gegen die Aufforderung des Datenschutzbeauftragten könnten die Betreiber zwar einlegen, wollen sie aber nicht. „Wir respektieren die Entscheidung des Landesdatenschutzbeauftragten“, sagt auch V7-Geschäftsführer Josef Miller. Und Heussinger ergänzt: „Wir als Private legen das Thema ad acta. Wenn wieder Kameras hin sollen, ist das Sache der Gemeinde.“ Wie von Bürgermeister Dieter Krattenmacher angekündigt und von CDU-Fraktionschef Friedrich Rockhoff gefordert, wird das Thema bald im Gemeinderat diskutiert werden.

„Wir hoffen nun inständig, dass die Polizei recht behält“, sagt Miller. Verantwortung für Straftaten, die nun möglicherweise ohne die Kameraüberwachung geschehen, könne man nun nicht mehr übernehmen. Von vielen Bürgern sei er angesprochen worden, dass er doch für die „Kameras kämpfen soll“. „Die Menschen fürchten, dass es jetzt anders wird“, sagt er.

Auch Florian Schneider, Geschäftsführer von Elektro Schneider, der die Kameras installiert hat, hält den Abbau für falsch: „Wenn Kameras da sind, ist die Motivation eine Straftat zu begehen, um ein 100faches niedriger“, meint er. Auch sei die Anlage sehr hart geprüft gewesen, etwa was den Zugang zu den Videos angeht. Nur mit Polizeianweisung und mehreren Schlüsseln käme man zur Anlage im Keller. Zudem seien die Mikrofone zerstört, der öffentliche Raum sei gepixelt worden und die Kameras seien nicht ans Internet angeschlossen gewesen.

16 Kameras am Bahnhof Leutkirch

Und Werner Heussinger findet es „sehr verwirrend“, dass am Leutkircher Bahnhof 16 Kameras hängen dürfen, an denen sich wohl keiner störe. „Fühlt sich Herr Wauer als Grünen-Kreisverbandsvorsitzender von den 16 Kameras am Leutkircher Bahnhof nicht beobachtet?“, fragt er sich. „Man muss also davon ausgehen, dass in Leutkirch eine große Gefährdung herrscht, die die 16 Kameras rechtfertigen“, sagt Heussinger.

Wie berichtet, ist Hartmut Wauer, der bis Juni noch für die GOL im Kißlegger Gemeinderat saß, ein großer Gegner der Kameras. Er hatte sich über die Entscheidung des Landesdatenschutzbeauftragten gefreut und mitgeteilt, dass nun keiner mehr „fürchten müsse, heimlich von Kameras beobachtet zu werden“. Wauer hatte in der Videoüberwachung am Bahnhof eine Verletzung in der Privatsphäre gesehen. Die Betreiber hatten die Kameras mit dem Objektschutz begründet und damit, dass sie den Bürgern Sicherheit vermitteln.

