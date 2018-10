Kehlener Offensivkraft setzt sich durch

Fast eine Stunde lang durfte Landesliga-Schlusslicht SG Kißlegg auf etwas Zählbares gegen den SV Kehlen hoffen, dann aber setzte sich die Offensivkraft der favorisierten Gäste durch. Am Ende stand ein verdientes 5:2 (2:1).

„Vier von fünf Toren haben wir quasi selber gemacht“, sagte ein frustrierter SGK-Coach Roland Wiedmann, der gleichzeitig mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft haderte. Denn dem frühen 1:0 durch Marcel Schneider (5.) hätte locker das 2:0 folgen können – doch zeigten sich die Kißlegger fahrlässig im Abschluss. So kam Kehlen immer besser auf und erarbeitete sich Chance um Chance. David Bernhard (16.) per Freistoß und Maximilian Rieber (18.) schossen zu ungenau, Johannes Beier traf nur das Außennetz (27.) und den Pfosten (30.), auch Benedikt Bönings Schuss klatschte ans Aluminium (33.). Erst Jonas Klawitter brach den Bann zum 1:1 (37.), dem wenige Augenblicke später nach Abstimmungsproblemen in der Kißlegger Hintermannschaft das Kehlener 2:1 (38.) durch Beier folgte.

Nach dem Wechsel passierte zuerst nicht viel, bis Matthias Müller etwas überraschend zum 2:2 für Kißlegg traf (56.). Das Ergebnis hielt nicht lange, schon drei Minuten später erzielte Beier mit seinem zweiten Treffer das 3:2. Klawitter wollte da in nichts nachstehen und traf ebenfalls zum zweiten Mal (66.) – das 4:2 war schon so etwas wie die Vorentscheidung, weil Kißlegg offensiv nicht mehr viel zustande brachte. Kehlen dafür ließ nicht locker und erhöhte durch Nikolai Hack sogar noch auf 5:2. Höher hätte das Spiel aber nicht ausgehen dürfen. Denn Kißlegg spielte – für einen Tabellenletzten, der bisher nur einen Punkt geholt hat – lange sehr gut mit. Die favorisierten Kehlener glänzten zudem keineswegs, spielten dafür kontrolliert und abgeklärt, was letztlich locker zum Sieg reichte. SVK-Trainer Michael Steinmaßl war deshalb zwar zufrieden, aber keineswegs völlig euphorisch. „In der zweiten Halbzeit haben wir viel besser gespielt. Das habe ich in der Kabine auch gefordert.“

Während Kehlen sich als Tabellendritter oben festgespielt hat, muss Kißlegg aufpassen, dasss nicht zur Winterpause die Lichter fast schon ausgehen.