Kartenvorverkauf für die Seebühne startet

Für zwei Konzerte auf der Seebühne im Strandbad Kißlegg kann man nun Karten im Gäste- und Bürgerbüro kaufen. Am Samstag, 7. August spielen dort um 19.30 Uhr Murat Parlak und Band. Die drei Musiker Murat Parlak, Christian Hof (Bass) und Tobias Haas (Schlagzeug) sorgen laut Veranstalter „für eine ordentliche Packung Dynamik, Vielfalt und volle Tanzflächen“. Murat Parlak sei es wichtig, aus einem Lied, egal aus welchem Genre und welchem Jahrzehnt dieses auch stammt, beinahe eine eigene Komposition zu machen. Wenn man Radiohead zusammen mit Michael Jackson oder Johann Sebastian Bach in Kombination mit „Come Together“ von den Beatles in seinem Programm hat, mag man damit wenig anfangen. Doch „Musik ist unendlich und es macht Spaß, Grenzen zu überschreiten“. Der Eintritt kostet 18 Euro.

Am Donnerstag, 12. August gibt es um 19 Uhr Quadro Nuevo mit Mare. Die Instrumental-Kunst von Quadro Nuevo umfasst italienische Tangos, französische Valse, ägäische Mythen-Melodien, orientalische Grooves, Brazilian Flavour und neapolitanische Gassenhauer. Quadro Nuevo erhielt zweimal den „Echo“ als „bester Live-Act des Jahres“, den German Jazz Award und eine Goldene Schallplatte. Karten im Vorverkauf zu 25 Euro, an der Abendkasse zu 35 Euro. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sich auf www.AllgaeuKonzerte.de.