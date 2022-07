Kalte Dusche: So will Kißlegg Gas sparen

Die Gemeinde Kißlegg stellt sich auf Engpässe beim Gas ein und hat bereits erste Sparmaßnahmen ergriffen: Die Duschen in den Sporthallen bleiben kalt und die Temperatur im Lehrschwimmbecken wurde um eineinhalb Grad gesenkt. In den kommenden Wochen will die Gemeinde zudem einen Notfallplan ausarbeiten. Auch Argenbühl und Amtzell haben das Thema auf der Agenda.

Kißlegg, so berichtete Bürgermeister Dieter Krattenmacher in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend, hängt beim Betrieb der kommunalen Einrichtungen zum allergrößten Teil am Gas. Zwölf Heizanlagen für die gemeindeeigenen Gebäude würden rein mit Gas betrieben, eine mit Holzhackschnitzel, eine mit Holzpellets und Gas. „Als Sofortmaßnahme haben wird alle Gasthermen abgeschaltet.“

Lehrschwimmbecken bleibt beheizt – aber kälter

Das bedeutet beispielsweise: Das Wasser in den Duschen der Sporthallen und an den Waschbecken von Rathaus und Schulen bleibt kalt. Eine Ausnahme, so Krattenmacher, bildet das Lehrschwimmbecken, das samt Duschen weiter beheizt wird. Allerdings wurde dort die Wassertemperatur um 1,5 Grad gesenkt auf nun 26,5 Grad.

Dem Vernehmen nach gibt es aber bereits erste Beschwerden, weil jüngere Kinder beim Schwimmunterricht frieren. Seine Becken im Strandbad heizt Kißlegg übrigens mit Solarenergie, dort ist also kein Gassparen möglich.

Das Lehrschwimmbecken in der Kißlegger Turn- und Festhalle wird zwar weiter beheizt. Um Gas zu sparen bliebt das Wasser eineinhalb Grad kälter. (Foto: Archiv: Paulina Stumm)

In der Bundespolitik wird derzeit diskutiert, wer bei einer Gasmangellage zuerst beliefert werden soll – Industrie oder Privathaushalte. Im Kleinen wird sich auch die Gemeinde Kißlegg der Frage stellen, wie sie ihre eigenen Gebäude im Fall der Fälle priorisieren wird. Dafür soll demnächst ein Notfallplan ausgearbeitet werden. Klar sei, so verdeutlichte Krattenmacher, dass die Feuerwehr vorrangig versorgt werden muss, ein Vereinsheim im Zweifel nicht.

Amtzell nutzt schon viel Fernwärme, aber nicht nur

In Amtzell, so schätzt Bauamtsleiter Günter Halder, werden drei Viertel der öffentlichen Gebäude im Ortskern wie Schulzentrum, Hallen oder auch das Rathaus über Fernwärme aus Schmitten bedient. Aber es gibt auch noch gemeindeeigene Gebäude, die auf Erdgas angewiesen sind. Das betrifft zum einen den Bereich mit und ums Alte Schloss.

Allerdings sei man auch dort in Planungen für Fernwärme eingestiegen. Zum anderen hängen Feuerwehrhaus und Bauhof noch am Gas. Letztere beiden soll voraussichtlich im kommenden Jahr erweitert und umgebaut werden. Geplant ist auch, die Heizung dann auf Hackschnitzel anzulegen.

Konkrete Gassparmaßnahmen hat die Gemeinde Amtzell indes noch nicht ergriffen. Halder geht aber davon aus, dass zumindest die Vorlauftemperatur herabgesetzt wird. Damit würde sich die Raumtemperatur in Hallen oder Klassenzimmern, wenn die Heizung etwa ab September wieder in Betrieb geht, etwas absenken.

Weitere Maßnahmen und auch die Priorisierung der Versorgung kommunaler Gebäude schließt Halder nicht aus, verweist allerdings auf den Energiekreis der Gemeinde, der das Thema in der kommenden Woche auf der Tagesordnung habe.

Räume in Mehrzweckhalle als Wärmebereich vorhalten

Sollte es hart auf hart kommen und Menschen notfallmäßig ein warmer Aufenthalt geboten werden müssen – etwa, weil die Heizung abgestellt wurde – hat Halder bereits eine Idee. Aktuell sind in der Mehrzweckhalle übergangsweise Räumlichkeiten für den kirchlichen Kindergarten bereitgestellt. Wenn dieser wieder in den fertig sanierten Kindergarten zurückzieht, kann Halder sich vorstellen, die Räume zunächst weiter bis in den Winter hinein für den Notfall vorzuhalten.

In der Gemeinde Argenbühl liegt der Anteil von Erdgas für die Beheizung der kommunalen Gebäude bei rund 43 Prozent. Dazu zählen beispielsweise das Rathaus in Eglofs, das Dorfgemeinschaftshaus in Eisenharz, die Grundschule in Ratzenried sowie die Turnhallen in den beiden letztgenannten Gemeindeteilen.

Die größten Verbraucher, so erläutert es Bauamtsleiter Hans-Peter Hege, werden allerdings bereits über Hackschnitzelanlagen bedient. Das sind das Panoramabad samt Turnhalle in Eglofs und die Feuerwehr, der Bauhof und das Rathaus in Göttlishofen. Grundschule und Kindergarten in Eisenharz haben eine Pelletheizung.

Auch Argenbühl stellt sich die Frage nach Sparansätzen und eventuellen Notfallplänen. Anfang kommender Woche, so Hege, sei dafür bereits ein Gesprächstermin in der Verwaltung angesetzt.

Kämmerer rechnet mindestens mit Verdoppelung der Kosten

Kißleggs Kämmerer Roland Kant nahm am Mittwochabend auch die Kostenseite in den Blick. Er gehe davon aus, dass die bislang jährlich für Strom und Gas im Haushalt veranschlagte halbe Million Euro im kommenden Jahr nicht mehr ausreichen werde. „Ich rechne auf jeden Fall mit einer Verdoppelung. Gut möglich, dass wir im nächsten Jahr mit einer Million rechnen müssen.“ Allerdings sei das im Moment schwer vorherzusehen. Aktuell wird die Gemeinde nach noch laufenden Verträgen beliefert. Allerdings werde es spannend, was die anstehende Ausschreibung für die kommenden zwei Jahre ergebe. Diese übernimmt das Landratsamt für alle Kommunen.