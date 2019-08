Künstler vereint Lyrik und Malerei im Neuen Schloss

Jürgen Weing ist in diesem Sommer „Artist in Residence“ im Neuen Schloss Kißlegg. Während in den weitläufigen Sälen der Beletage die Ausstellung „Malerinnen des Expressiven Realismus“ aus der Sammlung Joseph Hierling präsentiert wird, hat er am Ende des Gangs sein Domizil aufgeschlagen. Der lichtdurchflutete Justitiasaal ist beides – offenes Atelier und Ausstellung. Zudem lädt Weing jeden Sonntag um 16 Uhr zu einer „10-Minuten-Lesung“ selbst verfasster Texte ein.

Spindeldürr und zugleich äußerst elegant kommen seine modisch gekleideten Damen daher. Manchmal halten sie eine Eistüte in der Hand, schließlich haben wir „Summertime“, kleine Taschen oder ein Champagnerglas. Einen richtigen Körper, was das Volumen angeht, haben sie nicht. Auch keinen vollrunden Kopf. Eher nur ein Gesicht, aus dem das breite mandelförmige Augenpaar keck heraussticht. Es handelt sich bei all diesen Figuren, ob Mensch oder Tier, um Strichzeichnungen mittels schwarzer Tusche, die Weing in einem zweiten Schritt sparsam und partiell mit farbiger Gouache anreichert.

Dafür setzt er sich an seinen Arbeitstisch, nimmt ein leeres Blatt und zeichnet los. Das Frappierende an der Sache ist, dass alles aus einer Linie heraus entsteht. Ohne einmal abzusetzen. Das ist sein Markenzeichen, das seine Figuren unverwechselbar macht. Drei Ziele verfolge er mit seinem Werk und nennt drei Begriffe: Leichtigkeit, Humor und Individualität. Das geht mittlerweile so weit, dass auch Reisebusse zum Beispiel in Passau sein Markenzeichen tragen und damit Werbung für Städtereisen machen.

Weing, Jahrgang 1961, hat in Stuttgart studiert und ist seit den 1990er-Jahren in Ausstellungen in Süddeutschland vertreten. Seit 2012 lebt er als freischaffender Künstler in Kißlegg. Er war mehrmaliger Teilnehmer des interdisziplinären Künstleraustausches „Salem2Salem“ in südbadischen Salem und in Salem in New York. Auch dieses Jahr wäre er wieder in Amerika gewesen, hat sich aber doch für Kißlegg entschieden. Hier im Schloss trifft man ihn die Woche über in seinem temporären Atelier an. Kann ihn beim Arbeiten zuschauen, mit ihm über Kunst reden und seinen Lesungen beiwohnen. Ganz unvoreingenommen.

Weing sieht sich als „Regionaler“

Seine lyrisch-poetischen Texte, mit denen er jüngst im Juli beim Literarischen Forum Oberschwaben in Wangen zu hören war, sind wie die Figuren auf ihren inneren Kern reduziert. Sie handeln vom Leben, vom Alltäglichen, denn dort findet Weing, der sich als „Regionaler“ sieht, seine Inspirationen. Die Motive für die Strichzeichnungen finde er im Café, an den Bushaltestellen, in Besprechungen oder im nächsten Biergarten.

Oft seien es Beziehungsgeschichten, die dabei entstehen. Zwischen Paaren oder ganzen Tischgesellschaften, zu deren Füßen sich allerlei Viecherei tummelt. Vor allem Hunde, aber auch Katzen und neuerdings Wildschweine haben es Weing angetan. Viele seiner Damen tragen zudem Stoffapplikationen. In leuchtendem Pink und adrettem Schwarz, gestrickt und gewoben. Die Stoffe seien oft schon sehr alt, aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Bezugsquellen sind eine Modedesignerin in Köln und die Hochschule für Gestaltung in Coburg. Gerade die Frauen würden dadurch mehr Figuration erhalten.

Neben den Strichzeichnungen können die Besucher seine „NameArt“ im Atelier kennenlernen. Namensschilder aus Buchstaben von Vornamen seien das. Was sich komplex darstellt, meint, dass aus einer bewegten Linie ein Buchstabe wird und aus mehreren Buchstaben eine Figur. Abgestimmt auf die Persönlichkeit der jeweils porträtierten Person. Aus der Literatur stamme diese Vorgehensweise ursprünglich, erklärt Weing. Statt Gedichte zu visualisieren, mache er das jetzt mit Vornamen.

Lautmalerische Lyrik zu hören

Apropos Gedichte – Weing ist gleichermaßen Lyriker, der in seinen Versreimen lautmalerisch zu Werke geht. Überraschend und ungewohnt tönen sie, sind sie doch stark fragmentiert, eben reduziert auf ihren Wesenskern. So wenn er die Zuhörer in seinen Lesungen ermutigt, das Wort „Clock“ immer zu wiederholen, wird das Vergehen der Zeit greifbar. Der Saal mit seiner breiten Fensterfront und Blick hinaus in den Schlosspark hat es ihm angetan. Von ihm wird er sich schwer trennen können. Doch noch ist etwas Zeit, ihn dort zu besuchen.