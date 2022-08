Schafe scheren kann süchtig machen: So erlebt eine Familie die Meisterschaft in Kißlegg

Für Familie Dörr ist Schafscheren eine Sucht und gleichzeitig „Denksport“. Als eingeschworene Gemeinschaft traten gleich vier Familienmitglieder am Wochenende bei der Deutschen Schafschermeisterschaft in Kißlegg an: Simon und Johanna mit 18 und 20 Jahren in der Juniorklasse, Papa Daniel und sein Bruder Johannes in der Mittelklasse. Der Rest der Familie – Ehefrauen, Freundinnen und der jüngste Sohn – reiste mit zum Anfeuern, Bestärken, Beruhigen und Unterstützen. Die „Schwäbische Zeitung“ hat sie durch den Wettkampf begleitet.

Die Liebe zu den kuscheligen Tieren wurde der Familie aus Mulfingen, einer Gemeinde im Hohenlohekreis, sozusagen in die Wiege gelegt. Schon der Vater von Daniel Dörr hielt zum Vergnügen ein paar Schafe und suchte irgendwann jemanden, der die Tiere schert. Die Wahl fiel auf Sohn Daniel, der fortan Lehrgänge besuchte und alsbald als Schafscherer in der Umgebung sehr gefragt war. Seitdem stehen immer ein paar Schafe auf der Streuobstwiese der Dörrs.

Begeisterung fürs Scheren

Die Freude an den Schafen und die Begeisterung fürs Scheren gab Daniel Dörr inzwischen an die ganze Familie weiter. Und so reisen sie schon mal quer durch Deutschland oder ins europäische Ausland, wenn’s ein Schafschur-Event gibt wie jetzt die Deutsche Meisterschaft. Für alle ist es Hobby und Liebhaberei, alle arbeiten in anderen Berufen oder sind wie Simon und Johanna Dörr noch in der Ausbildung – er zum Zimmermann, sie studiert Lehramt.

Johanna Dörr (20) mit Geschick, Ausdauer und viel Zuneigung zum Schaf beim Wettkampf. (Foto: Ingrid Kraft-Bounin)

Eine gehörige Portion Understatement gehört bei den Dörrs dazu, alle sagen einmütig vor der ersten Runde: „Wir machen das aus purem Spaß und hegen keinerlei Erwartungen. Hauptsache nicht Letzter werden“. Die Freude ist groß, andere Schafliebhaber, Züchter, Scherer und Mitglieder des Vereins Deutscher Schafscherer wiederzutreffen und mit ihnen ein fröhliches Fest zu feiern. „Wir fahren auf jeden Fall glücklich nach Hause“, weiß Simon Dörr schon zu Beginn.

Insgesamt 1200 Schafe

Entspannt sehen es augenscheinlich die allermeisten in der großen Lagerhalle von Farny, wo lockere Bierzelt-Atmosphäre herrscht und insgesamt 1200 Schafe bei Klängen von Rock, Techno und Schlager an diesem Wettkampf-Wochenende geschoren werden. Nur eine der beiden Bühnen verrät dem Besucher, dass hier nicht einfach ein Konzert, sondern doch gleich etwas Besonderes stattfinden muss.

Vier Boxen mit Schwingtüren, die in den Rückraum der erhöhten Bühne führen und vier schmalere Öffnungen wie vor Rutschbahnen fallen einem auf. Über die Rampen werden die Tiere nach ihrer Schur wieder in den Schafbereich bugsiert, der unmittelbar hinter der Bühne liegt. An den Boxen sind kleine Maschinen mit langen flexiblen Kabeln angebracht. An sie schließen die Schererinnen und Scherer ihre persönlichen Handstücke mit etwa 15 Zentimeter breiten Schermessern an.

Spezielle Schafscherer-Schuhe

Kurz vor der ersten Runde steigt auch bei Familie Dörr die Nervosität. Vater Daniel gibt seinen Kindern Simon und Johanna noch ein paar Tipps, die jeweiligen Handstücke werden gecheckt und die Straßentreter gegen spezielle Schafscherer-Schuhe aus weichstem Leder getauscht. „Mit ihnen hat man einfach ein gutes Gefühl fürs Schaf. Sie geben den Druck, den man mit Füßen und Beinen ausüben muss, um das Schaf sicher zu halten, sehr gut weiter und erlauben eine gute Kontrolle darüber“, erklärt Johannes Dörr fachmännisch.

Es gilt ruhig zu bleiben, nicht in Hektik zu verfallen, wenn andere auf dem Podest schneller sind. Beim Wettkampf kommt es nicht so sehr auf Schnelligkeit an, vielmehr ist Konzentration und eine ruhige Hand für gleichmäßige, achtsame und vollständige Schur auf der ganzen Kammbreite gefragt. Wer für eine Bahn mehrfach ansetzen muss oder gar ein Schaf verletzt, bekommt saftige Strafpunkte aufgebrummt.

Bei jedem Durchgang stehen gestrenge Kampfrichter – allesamt Fachleute – neben den Teilnehmern und beobachten ganz genau, wie sie vorgehen und welche Patzer sie machen. Wer am Ende die wenigsten Strafpunkte auf dem Konto hat, gewinnt.

Hymne der Deutschen Schafschermeisterschaft

Wenn die Hymne der Deutschen Schafschermeisterschaft „Played A Life“ ertönt, beginnt eine neue Runde. Zwei Vorrunden, ein Halbfinale und das Finale werden in der Juniorklasse, der Mittelklasse und der Profiklasse ausgetragen. Insgesamt 71 deutsche und europäische Schererinnen und Scherer sind am Start und scheren um die Wette. Simon Dörr muss zu den Klängen der Hardrocker von AC/DC als erster der Familie ran. Der Moderator des Spektakels ruft „Shearers go“ und los geht’s.

Simon holt das Schaf aus der Box mit der Schwingtür, packt es kraftvoll, dreht es an den Vorderläufen auf den Rücken und klemmt es zwischen die Beine. Er beginnt an den Hinterbeinen am Fuß unten, weiter über die Schenkel bis zum Rücken. Dann dreht er das Tier auf die Seite. Es liegt ganz entspannt auf dem Boden und lässt sich geduldig von seiner Wolle befreien. Simon Dörr muss sich ordentlich bücken und in die Knie gehen, um überall dran zu kommen, die Anstrengung ist ihm anzumerken.

„Uns ist es auch sehr wichtig, die Schafe nicht zu verletzen“

Manche der Merinoschafe zappeln kräftig und machen es den Wettkämpfern schwer. Dann braucht es Kraft, Geduld, Ausdauer und Ruhe, um das Tier auf der Bühne wieder in die richtige Position zu bringen. „Wenn man selbst ruhig bleibt, überträgt sich das auch aufs Schaf“, sagt Daniel Dörr. Familie Dörr hat sich vorgenommen, vor allem sorgfältig zu scheren und nicht auf Schnelligkeit zu gehen. „Uns ist es auch sehr wichtig, die Schafe nicht zu verletzen“, betont Johanna, bei der es manchmal fast aussieht als umarme sie das Schaf.

Diese Haltung zahlt sich schon bald aus. Denn, obwohl Johanna am meisten Zeit für die Schur braucht, landet sie nach den Vorrunden auf Platz 1 in der Juniorklasse. Damit läuft sie manch muskelbepacktem großen Burschen den Rang ab. Ihr Bruder Simon folgt auf Platz 2. Auch nach den Halbfinals liegen die beiden noch vorn. Onkel Johannes und Papa Daniel schlagen sich ebenfalls recht gut. Johannes Dörr kommt nach Platz 3 im Halbfinale bis ins Finale. Auf welchen Plätzen Johanna, Simon, Johannes und Daniel dann am Ende landete, stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest.