Johanniter-Weihnachtstrucker sind von großer Fahrt zurück

Fast wie jedes Jahr kam pünktlich zur Abfahrt die Sonne raus: Um halb elf Uhr sind am 26. Dezember die Johanniter-Weihnachtstrucker gestartet, um 62 390 Pakete zu bedürftigen Familien in Bosnien, Rumänien und Bulgarien zu bringen. Einen Tag zuvor waren ebenfalls Lastwagen nach Albanien gestartet.

Kurz vor Weihnachten riefen die Johanniter dazu auf, Hilfspakete zu packen, die in ganz Deutschland von Flensburg bis ins Allgäu abgegeben werden konnten. Auch in Kißlegg sind 20 ehrenamtliche Helfer zusammen für das Projekt einkaufen gegangen und haben ihre Pakete mit auf die Reise geschickt.

Nach fünf bewegten Tagen und fast 17 000 Kilometern sind nun die Konvois mit den rund 150 Teilnehmern wieder wohl behalten zurück in der Heimat angekommen. 49 Lastwagen mit 98 ehrenamtlichen Fahrern waren laut Mitteilung in sechs Konvois gemeinsam mit je zwei Konvoi-Leitern sowie zahlreichen Helfern und Fotografen am zweiten Weihnachtsfeiertag Richtung Südosteuropa aufgebrochen. „Teilweise hatten die Kinder schon seit Tagen unserer Ankunft entgegen gefiebert“, sagt Manfred Emmerling, der den Konvoi nach Rumänien-Zentral leitete. Allein aus Baden-Württemberg sind laut Mitteilung 4813 Päckchen mit dabei gewesen. Auch im Regionalverband Oberschwaben/Bodensee – zu dem auch die Gemeinde Kißlegg gehört – beteiligten sich wieder viele Kindergärten, Schulen, Vereine, Unternehmen und Privatpersonen an der Aktion und sammelten insgesamt 1829 Päckchen.

Viele sind auch nächstes Mal wieder mit dabei

„Wir haben wie jedes Jahr versucht, alle Pakete persönlich an die vorab sorgfältig ausgewählten Empfänger zu übergeben“, so Emmerling laut Mitteilung. „Uns ist wichtig, dass tatsächlich die Personen ein Paket bekommen, die dies auch wirklich brauchen. Wir sind sehr froh, dass wir vor Ort wieder tatkräftige Unterstützung von unseren Partnern erhalten.“ Die Johanniter kennen die Partnerorganisationen seit vielen Jahren und halten auch zwischen den Aktionen Kontakt.

Jetzt heißt es für die Helfer erstmal ankommen, entspannen und die Eindrücke verarbeiten. Hört man sich in ihren Reihen um, so wird schnell klar: Viele sind auch nächstes Mal wieder mit dabei.