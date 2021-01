Johanniter führen in Kißlegg Schnelltests durch

Die Johanniter in Kißlegg führen eigenen Angaben zufolge am Samstag, 30. Januar, von 8 bis 12 Uhr auf der Rettungswache der Johanniter im Strandbadweg 2 in Kißlegg Antigen-Schnelltests für Privatpersonen durch.

Für die professionelle Corona-Testung stehen speziell geschulte Mitarbeitende der Johanniter zur Verfügung, heißt es weiter. Die Testgebühr beläuft sich auf 35 Euro pro Person. Das Ergebnis wird innerhalb einer Stunde per Telefon oder E-Mail mitgeteilt. Die Testung erfolgt im sogenannten „Drive-Through“-Verfahren, das heißt die Personen bleiben in ihrem Auto während der Testung. Wer zu Fuß oder per Fahrrad kommt, wird im Freien getestet, um den größtmöglichen Infektionsschutz für alle Beteiligten zu gewährleisten. Eine Voranmeldung ist erforderlich unter www.johanniter.de/oberschwaben-bodensee. Bei Barzahlung ist der Betrag passend mitbringen.

Ob im privaten oder beruflichen Bereich oder vor dem Besuch betagter Angehöriger – die Gründe für eine Testung sind vielfältig. Pflegeheime dürfen keine Besucher einlassen, die kein negatives Testergebnis vorlegen können, meist darf dieses nicht älter als 48 Stunden sein. Gerade dort sind die Tests besonders wichtig, da ältere Menschen zur Risikogruppe gehören.