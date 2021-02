Jesus ist für alle Menschen in die Welt gekommen als Heilsbringer

Anfang Februar gibt es in jedem Jahr ein christliches Fest, das nicht (mehr) so populär ist, obwohl es sein Fundament in der Bibel hat. Der offizielle Name ist „Darstellung des Herrn“, der im Deutschen gebräuchliche Name „Lichtmess“. 40 Tage nach der Geburt eines Sohnes mussten jüdische Eltern zur Zeit, als es den Tempel gab, ein „Reinigungsopfer“ geben. Das Lukasevangelium erzählt, dass Jesu Eltern sich daran hielten. Deshalb ist Lichtmess am 40. Tag nach Weihnachten.

40 Tage alt ist Jesus also, als er zum ersten Mal in den Tempel in Jerusalem kommt – an den Ort, auf den sich die Hoffnungen des Gottesvolkes konzentrieren. Da gibt es zwei Menschen, die in diesem kleinen Kind den Messias erkennen, den seit langer Zeit von Gott verheißenen Retter: Simeon und Hanna, ein Mann und eine Frau aus Jerusalem, die mit dem Heiligen Geist beschenkt sind, und so mehr wissen und sehen als die anderen. Simeon, sagt uns die Bibel, nimmt den kleinen Jesus in seine Arme und preist Gott mit einem spontanen Hymnus; er preist Gott für „das Heil …, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet“.

So wird am Anfang des Lukasevangeliums deutlich gemacht: Jesus ist für alle Menschen, Menschen aus allen Völkern, in die Welt gekommen als Heilsbringer. Und für uns, die wir ja fast alle Nachkommen eines „Heidenvolkes“ sind, ist das eine gute Botschaft: Die Heidenvölker werden nicht nur Zuschauer sein, wenn Gottes Heil sich im Volk Israel verwirklicht, sondern sie erhalten Anteil daran.

Was ich beeindruckend finde, ist der Glaube Simeons, dem der Heilige Geist gesagt hat, er werde jetzt im Tempel dem Messias begegnen. Was er da vor sich sieht, ist das kleine Kind armer Leute. Aber er sagt nicht: „Das kann er nicht sein – der Heilige Geist hat sich geirrt“, sondern er preist Gott für das Messiaskind. Simeon kann an das Heil glauben, das von Gott kommt, auch wenn er es nicht in seiner Fülle und Vollendung sieht, sondern in einem unscheinbaren Anfang. Wenn wir das von Simeon lernen, entdecken wir sicher auch in unserer Zeit, in unserer Umgebung Ansätze für das Heil, das Gott uns zugedacht hat – etwa in uneigennütziger Liebe, Versöhnung oder Freude mit der Einladung zum Mitfreuen.

Wir können sie abtun als viel zu bescheiden im Vergleich zu dem, was wir von Gott erwarten, oder wir können sie anerkennen als Beleg, dass Gott am Werk ist, dass er seinen Plan nicht aufgegeben hat, unsere Welt ganz umzugestalten zum Guten hin. Das ist der Glaube Simeons, an den uns das Fest Lichtmess erinnert und den wir uns aneignen können – der nicht nur am 2. Februar, sondern an jedem Tag des Jahres unser Leben heller macht mit dem „Licht, das die Heiden erleuchtet.“