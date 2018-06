Jazz meets Chopin

Die sechs Mitglieder der Band HS French Connection, bekannt für ihren Hardbop der 50er und 60er Jahre, haben sicht an ein neues Thema gewagt: Jazz meets Klassik. Die CD wurde bereits vorgestellt. Nun warteten sie bei einer Matinée im Neuen Schloß mit Arrangements und Interpretationen von Johann Sebastian Bach und Fréderic Chopin auf.

Damien Prud’homme ist Franzose und liebt Bach. Spätestens wenn man seiner Interpretation der Invention Nummer 4 von Bach lauscht, wird klar, wie sehr. Die Inventionen und Sinfonien sind hauptsächlich Übungswerke für Spieler und modellhafte Anweisungen zum Komponieren. Damien Prud’homme hat diese umgesetzt und begeistert bei der Matinée am Tenor Saxophon. Er lässt Francois Cochet an der Posaune „zu Wort kommen“ bis auch Patrice Lerech mit seiner Trompete einstimmt. Sehr klar und professionell spielen die französischen Jazzmusiker. Sie werden begleitet von Herbert Stengele am Kontrabass, Mathias Jakob am Schlagzeug und Lothar Kraft am Konzertflügel. Etwa 80 Zuhörer lauschen der jazzigen Version von Frédéric Chopins Junimond.

Als Lothar Kraft seine Band vorstellt, ist er nicht nur auf seine Bandmitglieder stolz, sondern auch auf seine Mutter. Am 2. Mai sei sie 90 geworden und habe ihren Geburtstag im Neuen Schloss gefeiert. Heute ist sie zum ersten Mal bei einem seiner Konzerte.

Zehn Minuten früher als gewöhnlich habe sie dafür die sonntägliche Messe in der Kirche verlassen, um rechtzeitig beim Konzert zu sein. Sie sei sehr stolz auf ihren Sohn und ergänzt: „das wäre, als würdest du zehn Minuten zu spät zum Bayernspiel kommen“.

Für die Ballade „Falling in Love with Love“ ernten die sechs Bandmitglieder spontanen Zwischenapplaus. Die Zuhörer swingen und wippen im Rhythmus mit. Zum Schluss spielen die Musiker die verjazzte Version der Sarabande von Georg Friedrich Händel.

Nach Auftritten im Gasthas Waldhorn in Ravensburg, im Jazzclub in Memmingen wird HS French Connection im JazzPort Friedrichshafen spielen und voraussichtlich am 21. Juni im Jazz-Point in Wangen. Aber dann sei es Zeit, so Lothar Kraft, dass die Franzosen wieder abreisen.