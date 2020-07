Jakob Zimmer wird zum Pastoralreferenten beauftragt

Der aus Kißlegg stammende Jakob Zimmer (geb. Krimmer) wird am Samstag, 4. Juli, im Dom zu Rottenburg von Weihbischof Schneider zum Pastoralreferenten beauftragt.

Für ihren Dienst als künftige Pastoralreferenten in der Diözese Rottenburg-Stuttgart werden laut Mitteilung insgesamt sieben Frauen und zehn Männer beauftragt. Zimmer studierte Katholischen Theologie in Tübingen und absolvierte eine dreijährigen seelsorgliche Ausbildung als Pastoralassistent in der Seelsorgeeinheit Echaztal in Pfullingen bei Reutlingen. Der 28-Jährige, der in seiner Kindheit und Jugend in der Kißlegger Kirchengemeinde St. Gallus und Ulrich unter anderem als Oberministrant engagiert war, tritt nach seiner Beauftragung die Promotionsstelle „Glaubenskommunikation mit jungen Erwachsenen“ an, die über eine Kooperation zwischen der Bischof-Moser-Stiftung, dem Katholischen Institut für berufsorientierte Religionspädagogik (KIBOR) der Universität Tübingen und der Diözese getragen wird. Der Gottesdienst im Rottenburger Dom beginnt um 14.30 Uhr und ist live im Internet zu sehen, heißt es in der Mitteilung.