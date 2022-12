Jahreshauptversammlung Akkordeonorchester Kißlegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die langjährige Vorsitzende, Anja Gut, begrüßte am 25. November um 20 Uhr im Gasthof Ochsen die Vereinsmitglieder des Akkordeonorchesters Kißlegg. Nach dem Jahresbericht von Luzia Zell, Kassenbericht von Stephanie Gronmayer und Totengedenken verstorbener Mitglieder folgte die Entlastung von Vorstandschaft und Kassier. Um das Vereinsleben zu erleichtern, wurden einige Satzungsänderungen beschlossen. Aufgrund der Corona-Pandemie fanden im Jahr 2021 leider nur 15 Proben statt, so Daniela Weiland zur Probenstatistik.

Die Neuwahlen der Vorstandschaft: 1.Vorsitzende Anja Gut stellte sich nicht mehr zur Wahl auf und wurde nach langjähriger Amtszeit verabschiedet. Als Nachfolge tritt Roland Rinderle, einstimmig gewählt, das Amt des 1. Vorsitzenden an. Daniela Weiland bleibt im Amt als 2. Vorsitzende. Luzia Zell und Anette Bergler gaben den Schriftführerposten nach öffentlicher Abstimmung an Anja Heckert ab. Die Aufgaben von Martina Wagner als Noten- und Gerätewart übernimmt Anja Gut. Das Amt des Jugendwarts führt weiterhin Valentina Krauß und Stefanie Gronmayer bleibt Verantwortliche für die Vereinsfinanzen. Als aktive Beisitzer unterstützen auch in Zukunft Tatjana Hirsch und passiver Beisitzer Hubert Sticher. Als Kassenprüfer werden für weitere zwei Jahre Reinhard Miller und Siggi Geier gewählt.

Im Voraus eingegangene Wünsche und Anträge wurden besprochen und mit einem Ausblick auf das kommende Jahr schloss Anja Gut die Jahreshauptversammlung. Das Akkordeonorchester Kißlegg wünscht allen Mitgliedern ein frohes Weihnachtsfest und freut sich auf gemeinsame Konzerte im neuem Jahr.