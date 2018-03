Ja zum Haushalt, nein zu Steuern

Der Kißlegger Gemeinderat hat den Haushaltsentwurf für 2018 nahezu einstimmig gebilligt. Eine deutliche Absage erteilten die Räte aber am Mittwochabend der von der Verwaltung vorgeschlagenen Erhöhung der Grundsteuer B auf Grundeigentum.

Am Ende war es eine „interessante Koalition“, die Bürgermeister Dieter Krattenmacher bei den Befürwortern der Grundsteuer-Erhöhung ausmachte: GOL, SPD und der CDU-Schultes stimmten für die Anhebung um 20 auf 360 Prozentpunkte. Mit der klaren Mehrheit der beiden größten Fraktionen – CDU und Freie Wähler – votierte der Gemeinderat letztlich dagegen. Damit muss die Gemeindekasse auf Mehreinnahmen von rund 60 000 Euro verzichten. Geld, dass sie über die erneut über den Erwartungen liegende Gewerbesteuer ausgleichen dürfte, wie Kämmerer Roland Kant am Ende der Haushaltsdebatte erklärte.

Vorangegangen war eine Diskussion, die sich inhaltlich hauptsächlich mit der Grundsteuer beschäftigte. Denn mit dem Etat als solchem war die überwiegende Mehrheit der Räte zufrieden. So hatte der Bürgermeister von „ordentlichen Zahlen“ gesprochen. Ähnliche Worte wählte CDU-Fraktionschef Friedrich Rockhoff. Einen „guten Haushalt“ sah auch Detlef Radke (Freie Wähler), während Ulrich Flechner (SPD) generell befand: „Die Gemeinde steht gut da.“

Andreas Kolb (GOL) zeigte sich zwar „beeindruckt“ vom Rekordhaushalt, der ohne Kreditaufnahme auskomme. Allerdings stimmte er am Ende als einziger gegen den Etatplan. Zudem machten sich mehrere Redner perspektivisch Sorgen um die Kißlegger Gemeindefinanzen (siehe unten).

Erhöhung „zynisch“ für Häuslesbauer

Dass die CDU die Grundsteuererhöhung ablehnt, begründete Rockhoff mit Blick auf die allgemein gute Konjunktur. Als geradezu „zynisch“ empfand er das Vorhaben der Verwaltung, zu damit auch Bürger zur Kasse zu bitten, die gerade erst ihre Eigenheime in den Neubaugebieten bezogen haben oder dies in Kürze tun. Sein Fraktionskollege Wolfgang Schuwerk pflichtete bei: „Es ist keine Not gegeben.“ Gleichwohl räumte Rockhoff ein, das Thema „gern nächstes Jahr wieder zu diskutieren“.

Detlef Radke begründete das „Nein“ der Freien Wähler mit ohnehin schon hohen Belastungen für die privaten Haushalte. Stattdessen plädierte er allgemein dafür, durch „intelligente Entscheidungen“ Mehreinnahmen zu generieren. Vor Steuererhöhungen sollte der kritische Blick auf Ausgaben stehen.

Andreas Kolb hingegen argumentierte, wie auch Josef Kunz (SPD): Nach 13 Jahren sei seine Grundsteuererhöhung vertretbar. Kolb unterfütterte seine Haltung mit dem Verweis auf die „Vielzahl der Investitionen und gestiegene Kosten“, insbesondere im Personalbereich der Verwaltung. Zudem gebe es „jetzt Spielraum, um etwas Vorsorge zu treffen“.

Bürgermeister Krattenmacher zeigte sich über die fehlende Mehrheit für den Vorschlag nicht überrascht, verteidigte aber die Linie. Zum einen liege das Grundsteuerniveau unter dem Kreisschnitt, zum anderen stünden „unabweisbare Ausgaben“ an. Allein die Investitionen in Kindergärten und Schulen seien „ohne Zusatzgelder nicht zu meistern“. Diese seien nötig, entsprächen aber auch einem gehobenem Anspruchsdenken der Bürger an die Leistungen der Gemeinde.

Friedhofsgebühren auf Prüfstand

Der Rathauschef begrüßte indes einen Vorschlag Radkes, vor eine Entscheidung zur Grundsteuer eine generelle Debatte über Steuern und Abgaben zu stellen. In diesem Zuge kündigte er konkret an: „Wir werden mit den Friedhofsgebühren kommen.“ Hintergrund: Das Bestattungsverhalten habe sich stark verändert.

Übrigens: Vor der Debatte im Gemeinderat hatten sich die Ortschaftsräte von Waltershofen und Immenried mit Haushalt und Grundsteuer befasst. Nach Angaben der Ortsvorsteher Wener Bachmann und Martin Müller (IL) gab es dort jeweils einstimmig „grünes Licht“ für den Haushalt, aber Skepsis wegen der höheren Steuer.

Der von der Verwaltung zuletzt vorgelegte Haushaltsentwurf ist bei den Kißlegger Gemeinderäten grundsätzlich allenthalben auf Zustimmung gestoßen. Allerdings wiesen die Kommunalpolitiker in der Debatte auf zahlreiche Herausforderungen hin.

CDU-Fraktionschef Friedrich Rockhoff sprach in seiner Haushaltsrede von „zwei Kardinalproblemen“ Kißleggs: den Gewerbeflächen (Bericht dazu folgt) und dem Verkehr. Bei Zweiterem verwies er auf die „Sondersituation“ der Gemeinde mit einer Landesstraße, mehreren Kreisstraßen und dazu noch der Eisenbahnanbindung im Ortskern. Anstehende Baustellen an einer dieser genannten Stellen zögen massive Probleme andernorts nach sich. Zumal bis zu drei Verwaltungsebenen einbezogen werden müssten, wie etwa am Lindenbergele.

Rockhoff: Geländewagen nötig

Beim Thema „Verkehr“ übte Rockhoff zudem Kritik am Land, das Kißlegg „hängen lässt“. 300 000 Euro Zuschuss für den Straßenunterhalt „reichen absolut nicht aus“, wie er etwa mit Blick auf den Zustand des Humpisweg oder die Parkstraße feststellte: „Da ist es gut, einen intakten Geländewagen zu haben.“

Finanziell schrecken Rockhoff die steigenden Ausgaben, zeigte aber Verständnis für den Bedarf bei der Kinderbetreuung oder im Bauamt der Verwaltung. Kritisch nahm er enorme Kosten für die Kläranlage und hohe Ausgaben für den Bauhof in den Blick. Angesichts der Personalstärke von 20 bis 25 Mann müsse man sich fragen: „Ist das nötig?“

Positiv bewertete Rockhoff die hohe Investitionsrate. Zugleich ließ der Fraktionsvorsitzende die Bereitschaft der CDU zu einer Neuverschuldung in kommenden Jahren erkennen, wenn sie „in einem überschaubaren Rahmen“ seien.

FW-Fraktionschef Detlev Radke sah die Notwendigkeit von künftigen Kreditaufnahmen ebenfalls, setzte aber einen anderen Akzent: Er plädierte dafür, in den kommenden Jahren vom derzeiten Investitionsvolumen (7,25 Millionen Euro) wieder zu einem Rahmen von vier bis fünf Millionen Euro zurückzukehren.

Politisch befasste Radke sich in seiner Rede schwerpunktmäßig mit dem Tempo beim Bauplatzverkauf: „Da müssen wir Fahrt rausnehmen.“ Ansonsten käme die Gemeinde nicht nach mit den daraus folgenden Erweiterungen in Kindergärten und Schulen. Inklusive der Sporthallen stünden hier bis 2022 jährliche Millioneninvestitionen an.

Während Radke und Rockhoff sich an den hohen Kosten für den Erhalt der Kläranlage stießen, bezeichnete Ulrich Flechner diese Investitionen als „ein Muss“. Der SPD-Gemeinderat forderte in seiner kurzen Rede außerdem ein barrierefreies Rathaus und setzte sich kritisch mit Haushaltsresten aus dem Vorjahr in Höhe von 2,84 Millionen Euro auseinander. Später billigt der Rat den Übertrag auf das laufende Jahr zwar einstimmig, allerdings fragte Flechner sinngemäß, ob sich die Gemeinde zu viele Aufgaben vornehme.

Kolb: Planer auf „Finger schauen“

Ähnlich äußerte sich Andreas Kolb (GOL). Die Verwaltung solle nur Projekte planen und dafür Geld ausgeben, wenn sicher ist, dass diese binnen zwei oder drei Jahren realisierbar seien. Dies gelte für Mittel für die Umgehungsstraße ebenso wir für den Kunstrasenplatz, besonders aber für die Entlastungsstraße Süd. Dort müsse man den Planern „auf die Finger schauen“, da Probebohrungen nötig seien. Konsens mit den Freien Wählern herrscht bei der GOL bei der „schwindelerregenden Geschwindigkeit“ des Bauplatzverkaufs und der Folgen für die an die Kapazitätsgrenze geratenen Kindergärten. Kolb forderte – auch für 2019: „Wir dürfen unser Tafelsilber nicht verschleudern.“ Grundsätzlich spricht sich die GOL bei der Schaffung neuen Wohnraums für den Bestandsausbau aus – möglichst in die Höhe.

Zum Wohnungsbedarf erklärte Bürgermeister Krattenmacher: „Der Bedarf ist nicht befriedigt.“ Jetzt müsse man die Linie neu festlegen. Aus seiner Sicht muss der Ortskern als Wohnort attraktiv bleiben.

Haushaltseckdaten:

Der letztmals vor der Umstellung auf die betriebswirtschaftliche Haushaltsführung (Doppik) in herkömmlicher Weise aufgestellte Gemeindehaushalt hat ein Rekordvolumen von knapp 33 Millionen Euro. Davon entfallen gut 25 Millionen auf den Verwaltungshaushalt (im Prinzip laufende Kosten) und mehr als 7,5 Millionen auf den Vermögenshaushalt (Investitionen). Im Verwaltungshaushalt kann dafür, laut Plan, eine Zuführungsrate von gut 1,6 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Die Finanzierung des Gesamtetats soll ohne neue Schulden laufen. Die Steuerhebesätze bleiben unverändert und liegen bei 330 Prozent (Grundsteuer A), 340 Prozent (Grundsteuer B) und 340 Prozent (Gewerbesteuer).