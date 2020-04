Jürgen Weing aus Kisslegg überzeugt mit seiner Feder

Die Entscheidung über die besten Beiträge beim diesjährigen Schreibwettbewerb des Kulturforums Isny ist gefallen. Die Jury des Arbeitskreises Literatur durfte sich laut Pressemitteilung über insgesamt 72 Einreichungen in der Kategorie „Erwachsene“ und 14 Beiträge in der Kategorie „Schüler und Jugendliche“ freuen. Der erste Preisträger, Jürgen Wing, kommt aus Kißlegg.

Anlässlich des 250. Geburtstag von Friedrich Hölderlin stand dem diesjährigen Schreibwettbewerb ein Zitat des Dichters voran: „Was kümmert mich der Schiffbruch der Welt, ich weiß von nichts, als meiner seligen Insel.“

Weing aus Kißlegg mit seinem Text „was kümmert es mich“ konnte sich gegen seine Konkurrenten durchsetzen, den zweiten Platz belegte Tanja Zwisler aus Friedrichshafen mit „Mein Märchenprinz mit quietschgrünen Kopfhörern“. Elli Mattars` Text „Achtlos“ gewann den dritten Preis, die Autorin stammt aus Meersburg.

Alle Gewinnertexte sind auf der Website der Stadt Isny unter www.isny.de/schreibwettbewerb präsentiert. Dort sind auch kurze Autoren-Porträts und die Jury-Bewertung zu finden. Die eingegangenen Beiträge werden in einer Broschüre zusammenfasst, die zum Preis von sieben Euro zuzüglich Versand- und Bearbeitungsgebühr bei der Geschäftsstelle des Kulturforums Isny, per E-Mail an bader@isny-tourismus.de oder telefonisch unter der Nummer 07562 / 9756350 bestellt werden kann.