Internationaler Museumstag im Neuen Schloss Kißlegg

Der Internationale Museumstag findet am 15. Mai bereits zum 45. Mal statt. Er wird jährlich vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufen und in Deutschland an einem Sonntag zelebriert. Ziel des Museumstages ist es, auf die Museen in Deutschland und weltweit aufmerksam zu machen und Besucherinnen und Besucher einzuladen, die Vielfalt der Museen zu entdecken. Unter dem Motto „Museen mit Freude entdecken“ gibt es ein abwechslungsreiches Programm, um das Neue Schloss Kißlegg zu erkunden.

Um 14 Uhr wird das musikalisches Begleitprogramm „BildMusikSprache“ zur Kunstausstellung BildSprachen, mit dem Titel „Projekt-Resonance, Lebendige Interpretationen“ angeboten. Weiter geht es um 15 Uhr mit einer Schlossführung. Prachtvolle Stuckdecken und kostbare Wandmalereien in prunkvollen Räumen vermitteln Einblicke in die Wohnkultur adeliger Herrschaften. Zu guter Letzt plaudert um 16 Uhr die „Cousine Eugenie“ aus dem Leben der Herrschaft. Sie weiß alles, kennt alles und steckt ihre Nase überall hinein. Auch das Heimatmuseum im Erdgeschoss des Schlosses ist geöffnet. Geöffnet ist das Schloss von 13 bis 17 Uhr, das Heimatmuseum von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei