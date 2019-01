In zwei Ländern als Asylbewerber registriert

Beamte haben am Dienstag gegen 23.30 Uhr auf der A 96 einen Reisebus, der nach Rom unterwegs war, kontrolliert. Ein Fahrgast wies sich dabei mit einem Passersatzdokument und italienischem Aufenthaltstitel aus. Wie die Polizei mitteilt, stellte sich heraus, dass der 31-jährige Iraker in Deutschland als Asylsuchender registriert war, obwohl er bereits in Italien als Asylbewerber anerkannt ist. Der Mann wurde wegen des Verdachts des Sozialleistungsbetrugs bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.