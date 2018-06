In Waltershofen auf den „Kuhschiss“ warten

Die Abteilung Fußball des SV Edelweiß Waltershofen richtet zum 30. Mal ihr traditionelles Oskar-Farny-Turnier aus. Vom 29. Juni bis 1. Juli wird auf dem Sportplatz Fußball in den unterschiedlichsten Variationen geboten. Dies sei ein Anziehungspunkt für viele Fußballer und Zuschauer aus der Region, teilt der Verein mit.

Den Auftakt bildet am Freitagabend das 11-Meter-Turnier. Mehr als 50 teils bunt gemischte 5er-Teams ermitteln hier bis spät in die Nacht ihre Sieger. Es kämpfen Männer und Mädels gleichermaßen um den begehrten Wanderpokal. So manches Team versuche ihr etwas weniger vorhandenes fussballerisches Können durch ein lustiges Kostüm zu eliminieren, heißt es. Im Anschluss geht die Party in der Bar im Festzelt weiter.

Spieler kommen aus dem Umkreis von etwa 50 Kilometern

Am Samstag geht es dann mit dem eigentlichen Jugendturnier los. Hier treten die Bambinis auf dem Kleinspielfeld in einem Freundschaftsturnier im Modus „3 gegen 3“ gegeneinander an. Die Spieler kommen aus dem Umkreis von etwa 50 Kilometern aus ganz Oberschwaben und dem benachbarten Bayern. Dieses Jahr werden wieder Jugendmannschaften der großen Vereine aus Wangen, Leutkirch oder auch Memmingen und Kempten vertreten sein.

Am Samstagabend findet laut Mitteilung dann wieder das allseits beliebte Kuhlotto statt. Dabei sind 650 Felder auf der Wiese markiert, auf der drei Kühe grasend unterwegs sind. Wer wetten will, kauft sich eines der 650 Lose. Gewinner ist, auf dessen Losfeld eine Kuh zuerst ihren Plater fallen lässt. Zu gewinnen gibt es Geld (Hauptpreis 500 Euro) und Sachpreise. Durch gewiefte Kommentatoren, die das „warten“ auf den sogenannten „Kuhschiss“ interessant und lustig machen, sei es ein Spaß für Jung und Alt. Lose sind bei Herbert Dentler unter der Nummer 07563/7366 erhältlich.

Im Anschluss daran wird die Widdumkapelle beim Oskar-Farny Turnier aufspielen und für Stimmung im Festzelt sorgen. Dabei werden im Laufe des Abends noch Sonderpreise an anwesende Losbesitzer gezogen. Am Sonntagvormittag beginnen dann die E-Junioren den letzten Turniertag, bevor das Fussballwochende auf dem Sportplatz in Waltershofen mit dem Turnier der F- Junioren wieder beendet wird.

Über das ganze Wochenende ist in einem bewirteten Festzelt für das leibliche Wohl gesorgt und soll einen Treffpunkt für Jung und Alt bieten.