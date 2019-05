In Kißlegg sagt die Jugend, wo der Schuh drückt

Ein Teil der Kißlegger Jugend hat bereits gewählt. Und zwar den Dialog. Bei der Erstwählerveranstaltung „Wa(h)l auf Pizza“ sind mehr als 30 Jugendliche – nicht nur Erstwähler - mit Vertretern der Listen und Gemeinderatsfraktionen zusammengekommen. Die Initiatoren vom Kreisjugendring haben den interessierten Jugendlichen erklärt, wie die Kommunalwahl funktioniert. Und die Jugendlichen haben den Parteienvertretern erklärt, was ihre Anliegen sind.

„Mit so vielen jungen Leuten hätte ich nicht gerechnet“, gestand der Kißlegger Bürgermeister Dieter Krattenmacher in seinen Begrüßungsworten. Der Rathauschef erklärte Grundsätzliches zu Arbeit und Aufgaben der Kommunalpolitik und bekannte, dass nicht er das Entscheidungsorgan der Gemeinde sei, sondern der Gemeinderat.

Danach standen ein Erklärfilm zur Kommunalwahl und ein „Speed-Dating“ mit Kommunalpolitikern an vier Tischen mit vier verschiedenen Themen an. Anschließend wurde zu „Pizza und Talk“ geladen.

Wie die Gemeinderäte arbeiten, ob sie dafür ein Gehalt bekommen, warum sie das überhaupt machen und wie viel Zeit sie ihr Mandat kostet: All das wurde den Jugendlichen an „Tisch eins“ des Speed-Datings gesagt.

Was die Kommunalpolitik vor Ort umtreibt, wurde an „Tisch zwei“ geklärt. Die Räte erläuterten beispielsweise wie kostenaufwendig es sei, den Rechtsanspruch auf Kitaplätze zu gewährleisten und wie die Finanzpolitik der Gemeinde aussieht. In der nächsten Periode seien Kindergärten, Hallensanierungen, die Verkehrsproblematik und der Klimaschutz die wichtigsten Themen.

Wie der Wahltag abläuft, erklärte an „Tisch drei“ Bürgermeister Krattenmacher. Schließlich handele es sich bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg laut Gemeindeoberhaupt um das „komplizierteste Wahlsystem der Welt“. Krattenmacher erläuterte beispielsweise, warum Immenrieder Jugendliche mit der Gemeinderatswahl, der Ortschaftsratswahl und der Kreistagswahl insgesamt drei Wahlzettel bekommen, die Kißlegger allerdings lediglich zwei.

Die Europawahl war, da hier erst ab 18 gewählt werden darf, nur am Rande Thema.

Das sagen die Jugendlichen zu Ikowa, Tempo 30 und Handynetz

Was die Jugendlichen selber umtreibt und von den Räten erwarten, kam an „Tisch vier“ zur Sprache. Die Ergebnisse (siehe Kasten) wurden auf Plakaten festgehalten und als „Vergissmeinnicht“ für den neuen Gemeinderat stellvertretend an Bürgermeister Krattenmacher übergegeben.

Zu lückenhaft finden die meisten Jugendlichen die Netzabdeckung in Kißlegg beziehungsweise mehr noch um Kißlegg herum. Speziell in Waltershofen. Für oft langwierige Diskussionen um neue Sendemasten gibt es seitens der Jugend kein Verständnis. In Kißlegg, wo die Netzabdeckung „okay“ sei, gebe es beim öffentlichen WLAN Nachholbedarf.

Doch nicht nur das Handynetz sei in den Ortschaften Mangelware. Es wurde deutlich gemacht, dass der Jugend Räume zum Aufenthalt in Immenried und Waltershofen fehlen: „Wir wollen uns nicht immer in der Bushaltestelle treffen.“ Der Busverkehr an sich sei ausbaufähig, insbesondere in den Abendstunden nach 19 Uhr.

Schnelleren Verkehr wollen die Jugendlichen im Ortskern. Was Tempo 30 angeht, gibt es Zweifel an dessen Sinnhaftigkeit und Effektivität. Auch wollten die Jugendlichen wissen, wie es um die Realisierung der Entlastungsstraße an der Kläranlage steht und welche Auswirkung eine Umgehungsstraße über die Bahnhofsstraße für die Bereiche um Jugendhaus und Bahnhof hätte.

Auch zum geplanten Gewerbegebiet Ikowa hatten die jungen Erwachsenen Fragen. Interessant: Bei einem nicht repräsentativen Stimmungsbild der rund 30 Jugendlichen per Handzeichen zeigte sich, dass die Mehrheit der Ansicht ist: „Ja, wir brauchen und wollen das.“ Viele wollten jedoch Fragen geklärt sehen, wie beispielsweise „Was kommt da hin?“, „Welche Flächen stehen auf dem Spiel?“ oder „Gibt es Ausgleichsmaßnahmen?“. Denn: Natur- und Umweltschutz ist dem jungen Kißlegg nicht egal. So kritisierten einige, in Kißlegg sollten – wie andernorts auch – überall dort, wo Coffe-to-go verkauft wird, sogenannte „Recups“, sprich Mehrwegbecher, verwendet werden dürfen. Andere bedauerten, dass die Klimaschutzbewegung „Fridays For Future“ im Ort bisher kein Thema war. Ein Jugendlicher stellte aber auch fest: „Hier läuft bislang einfach nichts zusammen, weil spätestens ab der 10. Klasse alle außerhalb sind. Da macht man halt, wenn man will, direkt in Wangen oder in Leutkirch mit.“