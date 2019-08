In der Barockkirche Kißlegg „dem Tod ins Auge geschaut“

„Memento mori“, zu Deutsch „ Gedenke, dass Du sterben musst“. So nannte Hildegard Lang, Gästeführerin in Kißlegg, ihre ganz spezielle Führung. Denn das Thema, das sich die Oberschwäbische Tourismusgemeinschaft für die diesjährige Barockwoche ausgesucht hat heißt „Barock erschaudern“.

Mit diesem Thema soll daran erinnert werden, dass die Barockzeit nicht nur von rauschenden Festen und prachtvollen Bauten geprägt war. Es gab auch eine geschundene Landbevölkerung, die die Gebeine von Katakomben- Heiligen verehrt haben.

Vier dieser Heiligen befinden sich in Sarkophagen in der Kirche in Kißlegg. Deren Namen seien bezeichnend für ihren Charakter. Clemens, der Milde, Severin, der Ernste, Amatus, der Geliebte und Konstanze, die Gefestigte. Diese christlichen Eigenschaften seien damals sehr wichtig für die Gläubigen gewesen, erklärte Hildegard Lang. So wurden die Heiligen gebraucht für die Fürsprache und jeder Patron war für ein Wehwehchen zuständig. Das arbeitende Volk sei vor 250 Jahren noch täglich in die Kirche gegangen. Dies habe auch seinen Grund gehabt. Denn in dieser Zeit konnten diese Menschen ruhen. Und sie kamen in die Kirche und sahen diese Leiber, damit sahen sie täglich den Tod vor Augen.

Diese Menschen fanden Halt im Anblick des Todes, weil sie glaubten, dass es im Himmel viel schöner sei. Zitate aus der Bibel wie „Deinen Lohn wirst Du im Himmelreich empfangen“ oder „irdische Mühsal lässt sich im Himmel belohnen“ bestärkte die Menschen im Glauben an ein besseres Leben im Jenseits. Der Tod gehörte mit zum Leben. „Anders wie in der heutigen Zeit, wo der Tod weit weg ist, weil Sterben meist in Krankenhäusern oder Altersheimen stattfindet, ist das Ableben damals mitten in den Familien geschehen“, sagte Lang.

Die Pilger übernachteten in Klöstern

Gekommen seien die Gebeine vom St. Petersdom in Rom im Jahr 1746. Damals hätten die Berater des Papstes dort erkannt, dass die Abgabe dieser Reliquien ein lukratives Geschäft sei. „Zwar durften die Gebeine nur verschenkt werden, aber wie bei Ryan Air heute, kamen zur günstigen Anschaffung noch zahlreiche „Zusatzleistungen“ dazu, die Geld kosteten“, sagte Lang. Den Rompilgern wurde zunächst eine Spende überreicht.

Für den Transport musste die Kirche in Kißlegg damals 300 bis 500 florentinische Gulden bezahlen. Das sei drei Mal so viel wie ein Brauer zu jener Zeit im Jahr verdient habe. Der Transport sei über viele Tage gegangen. Die Pilger übernachteten in Klöstern, wobei die mitgeführten Gebeine der Heiligen stets ein eigenes Zimmer bekamen, erklärte die Gästeführerin.

Bevor die Heiligen ausgestellt werden durften, mussten sie in prunkvolles Gewand verhüllt werden. Kleider aus Brokat, Seide und Damast bekamen die Reliquien angelegt. Diese waren bestickt mit Fäden aus Gold und Silber, Perlen und Edelsteinen. Schließlich wurden sie in einer feierlichen „Translatio“ (Deutsch: Überführung) zur Kirche gebracht.

Einem Gerücht nach soll das Beil des letzten Henkers von Kißlegg in einem der Sarkophage liegen. Dies könnte mit der letzten Hinrichtung, die im Jahr 1756 vermutet wird, fast überein stimmen. Hildegard Lang begeisterte die anwesenden Teilnehmer durch ihre lebendigen Ausführungen und interessant dargestellten Fakten. Einem Zitat von Martin Luther folgend, das da hieß „ Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen“, entließ sie ihre Gäste.