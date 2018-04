Immenchor gibt erstes Konzert nach sieben Jahre Pause

Nach sieben Jahren hat der „Immenchor“ erstmals wieder ein abendfüllendes Konzert vor heimischem Publikum. Trotz bestem Grillwetter fanden rund 400 Zuhörer den Weg in die damit bis auf den letzten Platz belegte Immenrieder Turn- und Festhalle. Das hat der Chor mitgeteilt.

Knapp 50 Sängerinnen standen an diesem Abend auf der Bühne und begrüßten das Publikum humorvoll und locker mit dem Titel „Nette Begegnung“, ein Smalltalk zwischen zwei sich zufällig Begegnenden, die sich beide fragen, woher man das Gegenüber eigentlich kennt, und sich mit Floskeln wie „Und wie läuft’s privat“ – „Ach, du weißt ja, muss ja, muss ja“ durch das Gespräch mühen, bei dem es auch – wer kennt das nicht – zu „peinlicher Stille“ kommt.

Im Gegensatz zu den besungenen Protagonisten aus dem Begrüßungslied harmonierten die Sängerinnen unter Leitung von Bettina Ohlinger und Simone Haußmann perfekt miteinander und boten dem Publikum im weiteren Verlauf des Abends eine gelungene Mischung aus deutsch- und englischsprachigen Titeln, instrumental unterstützt von Ingrid Menig am Klavier, Florian Sauter am Cajon und Wolfram Högerle am Kontrabass. Das Repertoire umfasste aus den Charts bekannte Gute-Laune-Songs wie „Count on me“ von Bruno Mars oder Elle Kings „Ex's & Oh's“ ebenso, wie die ergreifenden Gänsehaut-Balladen „Wunder geschehen“ von Nena und „You raise me up“.

Zwischen den einzelnen Stücken führten Christine Oberhofer und Alica Kohler gekonnt durchs Programm und versorgten die Zuhörer nicht nur mit interessanten Hintergrundinformationen zu den dargebotenen Liedern, sondern regten auch mit wunderschönen instrumental hinterlegten Texten zum Nachdenken an.

Neben den Gesangsstücken kamen auch reine Instrumentaleinlagen wie „River flows in you“ zur Aufführung. Schloss man bei den von Bettina Ohlinger und Angie Hirschle virtuos vorgetragenen Querflötenklängen zur Titelmusik von „Forrest Gump“ die Augen, konnte man die weiße Feder aus der Eröffnungssequenz des Filmes förmlich vor seinem geistigen Auge zu Boden gleiten sehen.

Einen besonders emotionalen Moment erlebten nicht nur die Zuhörer bei der gefühlvoll gesungenen Ballade „Amoi seg' ma uns wieder“ von Andreas Gabalier, auch den Sängerinnen gingen diese Zeilen sicher nicht leicht von den Lippen. Sie widmeten dieses Lied einer Gesangskollegin und Freundin, die vor vier Jahren viel zu früh aus dem Leben geschieden ist, und erinnerten an die Anfangszeiten des Chores, der vor 15 Jahren als Untergruppe der Landjugend Immenried anlässlich des Unfalltodes eines Vereinsmitgliedes gegründet wurde. Aus diesem Projekt, das damals mit acht Sängerinnen begann, ist über die Jahre mit zahlreichen Auftritten bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen ein Chor mit rund 50 Sängerinnen geworden, von denen manche sogar lange Anfahrten zu den dienstäglichen Chorproben in Kauf nehmen. Mittlerweile ist der Chor als eigenständiger Verein organisiert und seit Kurzem Mitglied des Schwäbischen Chorverbandes.

Neben dem immensen Probe-Aufwand, mit dem sich die „Immenchor-Mädels“ während der vergangenen zwölf Monate auf dieses Konzert vorbereitet haben, sind auch die unzähligen Stunden bemerkenswert, welche die beiden Chorleiterinnen damit verbrachten, die Noten der einzelnen Stücke in mehrstimmige Chorsätze umzuschreiben. Sie haben dadurch neue und einzigartige Interpretationen mit eigenem Charakter geschaffen.

So wurde zum Abschluss des Konzerts mit „Immenland“ erstmals auch die neue „Chorhymne“ präsentiert. Zu bekannter Melodie erfuhr das Publikum so einiges über den Chor selbst und dessen Rituale während der Chorproben: Frisch-Verliebte bringen Schokoherzen mit, Frisch-Verlobte reichen Sekt und Schwangere verkünden die frohe Botschaft mit Kinderschokolade, was eine der Sängerinnen mit dem letzten Takt des Liedes sogar direkt auf der Bühne zur Überraschung der anderen tat und einen ganzen Sack voller Schokobonbons mit Chor und Publikum teilte.

Schließlich folgten noch zwei Zugaben, bevor sich die „Chor-Mädels“ am Ende des 90-minütigen Konzerts unter „standing ovations“ vom Publikum verabschiedeten. Viele der begeisterten Zuhörer baten am Ausgang beim Befüllen der Spendenboxen darum, doch bitte nicht wieder sieben Jahre verstreichen zu lassen, bis es erneut heißt „die Bienen summen wieder“.