Im Neuen Schloss in Kißlegg war viel geboten

Zum Schlosserlebnistag hat die Gemeinde Kißlegg am Sonntag ins Neue Schloss geladen. Es war eine Möglichkeit für Einheimische und Gäste, sich Zeit zu nehmen, für das was an Kulturgut vor Ort da ist. Verknüpft war das Regionale mit Europäischer Freundschaft: „A la francaise“ lautete das Motto, unter dem die staatlichen Schlösser des Landes ihre Türen öffneten.

Bei freiem Eintritt konnte nicht nur das gesamte Schloss inklusive der aktuellen Ausstellung „Malerinnen des Expressiven Realismus“ besichtigt werden. Es gab auch musikalisch deutsch-französiche Unterhaltung. „Gibsy Spirit“, die aktuelle CD der Herbert Stengele Band wurde von der Gruppe live gespielt. Einer der Gitarristen stammt aus Le Pouliguen, Kißleggs Partnerstadt in der Bretagne. Zur politischen Lage des Nachbarlands hielt Bürgermeister a.D. Alfred Endress einen Vortrag.