Hudelmale beraten über Fasnet 2022

Wie die nächste Fasnet aussehen wird, konnte Zunftmeister Hajö Schuwerk den Mitgliedern der Narrenzunft Kißlegger bei ihrer jüngsten Versammlung noch nicht sagen. Nur: „Die Fasnet ist nicht abgesagt. Wir als Narrenzunft Kißlegg planen ganz normal, die Einladungen für den Narrensprung sind längst verschickt.“

Man wisse natürlich, dass es kurzfristig anders kommen kann. Die Zunft habe sich für 2022 für die Narrentreffen in Ehingen, Bad Saulgau und Burladingen angemeldet. „Ehingen hat das Treffen vor wenigen Tagen abgesagt“, erklärte der Zunftmeister. Die Dorauszunft Saulgau hingegen plant weiter. Schuwerk rechnet damit, dass nach der Hauptversammlung der VSAN in Engen am 9. Oktober 2021 mehr Klarheit herrscht, was die nächste Fasnet angeht. In der Hudelmale-Versammlung war man sich einig, dass die 3-G-Regel bei der Kißlegger Straßenfasnet nicht umsetzbar sei. Dennoch: „Wichtig ist, dass wir uns wieder treffen können im Häs und gemeinsam Fasnet machen“, hielt der Zunftmeister fest.

Die Neuwahlen führten zu keinen Überraschungen. Praktisch alle Positionen werden von den bisherigen Zunfträten fortgeführt werden. Nicht mehr angetreten sind Ariane Rutka und Patrick Eisenhöfer. Erstmals gewählt wurden die kommissarischen Zunfträte Petra Weber und Jochen Deininger sowie Jungzunftrat Paul Martin.

Die Highlights der Fasnet 2020: Vor allem das Wetter bescherte einen „strahlend schönen Gumpala Dunschtig im Flecken“ und einen gut besuchten Narrensprung. Letzterer zeichnete sich auch im Kassenbericht von Michael Müller ab: „Das war der beste Pinverkauf seit ich Säckelmeister bin.“ Die Kassenprüferinnen Jutta Frey und Steffi Malina-Gernert wurden in ihrem Amt für weitere zwei Jahre bestätigt.

Zunftschreiber Markus Veser berichtete von seinen vielfältigen Aufgaben von Archiv bis Zunftratsprotokoll. Er freute sich, dass auch in der „Corona-Fasnet“ das Narrenblättle bei den Kißleggern gut ankam.

Stichwort Corona-Fasnet: „Wir haben relativ früh angefangen, auf digitale Angebote zu setzen“, sagte Zunftmeister Hajö Schuwerk. Es seien etliche Videos ins Netz gestellt werden - vom Hemadglonker über den Gumpala Dunschtig bis zum Fasnetsverbennen. Jeder aktive Hudler hat vom Zunftrat ein Fasnet-Dahoim-Paket bekommen. Der Zunftmeister bedankte sich bei den Mitgliedern für ihre Video-Einsendungen und die Teilnahme am Fasnetsdeko-Wettbewerb. Schuwerk bedankte sich auch bei den Kißlegger Geschäften und dem Bauhof.