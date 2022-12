Hospizgruppe Kißlegg feiert Advent

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Coronapause konnte im vorweihnachtlich festlich geschmückten Saal im Gasthaus Ochsen der Vorsitzende Matthias Dörrer 47 Ehrenamtliche der Hospizgruppe Kißlegg zur traditionell heiteren, als auch besinnlichen Adventsfeier begrüßen. Die Stubenmusik umrahmte mit Zithern und Gitarre die vorweihnachtliche Feier mit ihren Liedern und Weisen. Sie traf den Geschmack der Anwesenden, denn es wurde begeistert mitgesungen.

Sechs neuen Hospizbegleiterinnen wurden unter großem Applaus der Gäste feierlich ihre Zertifikate zur abgeschlossenen Schulung überreicht.

Eine Diashow gab tiefen Einblick in die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Auch der selbst produzierte Film über die Hospizgruppe Kißlegg ließ die Teilnehmer aufhorchen. So wie in den vergangenen Jahren durfte eine Weihnachtsgeschichte nicht fehlen. Diesmal suchte der Hirte Simon sein verlorenes Schaf. Dagmar Marquardt machte Mut mit einem besinnlichen Text über einen kleinen, schwachen Baumwollfaden, der zusammen mit einem Klümpchen Wachs, die dunkle Welt erhellt hat.

Der Vorsitzende dankte den Ehrenamtlichen im Namen der Vorstandschaft für ihr außergewöhnliches Engagement während der Coronapandemie. Sieben Frauen und zwei Männer lassen sich derzeit für diesen notwendigen und wertvollen Dienst schulen.

Mit dem geplanten Umbau beziehungsweise der Sanierung des Katholischen Gemeindehauses wäre im kommenden Jahr auch die Hospizgruppe Kißlegg „heimat- beziehungsweise wohnsitzlos“ geworden. „Es ist für die Hospizgruppe ein großes Weihnachtsgeschenk, dass sie nun Herberge in der ehemaligen Wagnerstube, bekannt durch seine ausgezeichneten Kässpätzle, gefunden hat“, freute sich der Vorsitzende Matthias Dörrer. „Die Wagnerstube wird zum Hospizstüble“ und im neuen Jahr sollen zur Besichtigung Interessierte mit einem Tag der offenen Tür dazu herzlich eingeladen werden.