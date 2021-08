Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vorständin Luisa Wolf durfte am 25.07. Ehrenmitglieder, aktive und fördernde Mitglieder sowie weitere Gäste zur ordentlichen Generalversammlung des Musikvereins Kißlegg in der Mensa des Schulzentrums begrüßen.

Da die Generalversammlung im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnte, wurden heuer die vergangenen zwei Jahre beleuchtet.

Nach dem gemeinsamen Totengedenken informierte Wolf über die Beziehungen zu den befreundeten Kapellen und freute sich über den Kontakt im In- und Ausland, der bis zu Beginn der Pandemie rege gepflegt wurde und auch währenddessen nicht verloren ging.

Dirigent Thomas Räth blickte auf die musikalische Arbeit zurück, welche 2019 noch von regelmäßigen Proben und Auftritten geprägt war und nach den Auftritten in der Fasnet 2020 zunächst eingestellt werden musste. Im Laufe des Jahres gaben die jeweiligen Corona-Bestimmungen die Rahmenbedingungen für die musikalische Arbeit vor. Der MV Kißlegg suchte hier stets nach Möglichkeiten, sodass zunächst in kleinen Besetzungen geprobt werden konnte und über den Sommer bis in den Herbst als Gesamtkapelle an verschiedenen Orten. Kleinere Auftritte im Freien waren möglich.

Allerdings verschärften sich die Regeln wieder, sodass das geplante Jahreskonzert ausfallen musste und erst Ende Mai 2021 wieder Proben möglich waren.

Räth beschrieb die Zeit ohne regelmäßige Termine, wie die Musikproben und Auftritte, als Durststrecke. Doch auch immer wieder Neubeginnen war nicht einfach, da der Mensch sich doch an andere Gegebenheiten gewöhnte.

Er bedankte sich bei den fleißigsten Probenbesuchern und schloss mit der Hoffnung auf ein Jahreskonzert im Herbst seinen Bericht. Schriftführerin Melanie Halder informierte über die offiziellen Mitgliederzahlen (82 Aktive, durchschnittlich 32 Jahre) sowie die musikalischen Einsätze und Arbeitseinsätze der vergangenen zwei Jahre. Sie berichtete von zahlreichen Ausschuss- und Vorstandssitzungen, da gerade wegen der vielen Corona-Verordnungen häufige Abstimmungen über Online-Meetings nötig waren.

Vorstand Werner Motz ging in seinem Bericht auf den Stand der Vereinsheimrenovierung ein. Er stellte die bisherigen Ausgaben dar, welche erfreulicherweise größtenteils im vorgegebenen Rahmen sind. Insgesamt stecken ca. 4500 ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden im Umbau. Motz bedankte sich bei den Personen, die sich besonders stark beim Umbau eingebracht haben.