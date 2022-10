Hofbäume zu verschenken

Die Arbeitsgemeinschaft Heimatpflege Württembergisches Allgäu und die Volksbank Allgäu-Oberschwaben möchten in einer gemeinsamen Landschaftspflegeaktion 300 Bäume als Hofbäume oder zur Bepflanzung von Hofzufahrten an Höfe in der Region Westallgäu verschenken. Darauf weist die Gemeinde Kißlegg in einer Pressemitteilung hin.

Einzelbäume an landwirtschaftlichen Gebäuden und Höfen im Außenbereich prägten das Landschaftsbild, spenden Schatten und erfüllen wichtige ökologische Funktionen, heißt es in der Mitteilung. Ziel der Aktion sei es, mit einheimischen Bäumen diese Elemente der Kulturlandschaft wieder aufleben zu lassen. Bewohner von Höfen der Gemeinden Achberg, Aichstetten, Aitrach, Amtzell, Argenbühl, Bad Wurzach, Isny i. A., Kißlegg, Leutkirch i. A., Wangen i. A. und Wolfegg, sowie Bad Waldsee können zu diesem Zweck kostenfrei einen Hofbaum bestellen. Zur Auswahl stehen Bergahorn, Feldahorn, Winterlinde, Walnuss, Vogelkirsche und Eberesche.