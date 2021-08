Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der FOB – Fotokreis Oberschwaben-Bodensee – ist ein loser Verbund von derzeit 19 oberschwäbischen Fotoclubs. Jedes Jahr messen sich die Clubs untereinander in einem Fotowettbewerb. 2021 übernahmen die „Naturfreunde Fotogruppe Friedrichshafen“ die Ausrichtung. vier unabhängige Fotoprofies bildeten die Jury.

Das Thema des Teamwettbewerbes hieß „Elemente der Chinesischen Philosophie“. Es galt, jeweils zwei Fotos zu den Themen „Holz, Feuer, Metall, Wasser und Erde“ zu gestalten. Beim parallel ausgeschriebenen Einzelwettbewerb waren Fotoideen zum Thema „Energie“ gefragt.

Großer Jubel beim Fotoclub Kißlegg-Leutkirch über die Siegerurkunde 2021 für die Clubwertung. Konnten sich die Fotofreunde doch bereits 2017 und 2018 den Teamwettbewerb sichern. Als Ausrichter des Wettbewerbes 2019 beteiligte sich der Club selber nicht aktiv am Wettbewerb. 2020 entfiel leider komplett.

Auch der Einzelwettbewerb brachte leuchtende Gesichter. Mit seinem Siegerbild 2021 „Hochspannung“, einem 3. Platz 2017 und ebenfalls einem Siegerbild 2018 etablierte sich Anton Pfänder aus Siggen als erfolgreichster Clubfotograf der letzten Jahre. Herzliche Gratulation.

Der Pandemie geschuldet entfiel leider eine öffentliche Präsentation der Wettbewerbsbilder in Friedrichshafen. Doch die Siegerurkunden und ein netter Begleitbrief, verbunden mit einem kleinen Zuschuss für die Clubkasse, tat der Siegesfreude dann doch keinen Abbruch.

Auch der Fotoclub Kißlegg-Leutkirch sehnt das Ende der Coronaeinschränkungen herbei, steht doch 2022 das 30-jährige Clubjubiläum an. Geplant ist dazu wieder eine Ausstellung im Neuen Schloss in Kißlegg und im Herbst ein großer Vortrag in der Festhalle Leutkirch. Interessierte für die Fotografie sind im Fotoclub Kißlegg-Leutkirch jederzeit gerne gesehen. Infos unter www.fckl.de.