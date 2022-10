Hilfsprojekte werden kräftig bezuschusst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alfred Uhl, der die Generalversammlung 2022 leitete und die Anwesenden herzlich begrüßte, berichtete, fast alle Veranstaltungen hätten wegen Corona ausfallen müssen. Bei den Straßensammlungen „Aktion Hoffnung“ 2021 und 2022 seien viele Kolpingmitglieder beteiligt gewesen. Für die Handy-Sammelaktion von Kolping und missio habe er schon 870 gebrauchte Handys an missio geschickt. Uhl dankte Allen, die sich in irgendeiner Weise für die Kolpingsfamilie eingesetzt haben und lobte auch das vertrauensvolle Miteinander mit dem Fanfarenzug.

Anne Straub und Martha Schneider erwähnten Veranstaltungen vor allem in diesem Jahr: Wanderungen rund um Kißlegg mit interessanten geschichtlichen Erläuterungen durch Thomas Weiland, Führungen von Christine Vidic durch aktuelle Ausstellungen im Neuen Schloss und einen Besuch im Schauraum und Museum von Wolfgang Huber in der Schlossstraße. Andreas Puszti informierte über Aktivitäten des Fanfarenzugs und gab einen Ausblick auf das geplante viertägige Ritterfest 2024. Herzlich bedankte er sich, besonders bei Alfred Uhl, für die gute Zusammenarbeit zwischen Kolpingsfamilie und Fanfarenzug.

Elisabeth Weiland berichtete, man habe durch den Verkauf von fair gehandeltem Bio-Kaffee wieder Geld für neue Entwicklungsprojekte angespart. Sie stellte zwei Projekte vor: Förderung von Kleinunternehmen in Bolivien und Nothilfe für vertriebene Mütter in Myanmar. Die Versammlung beschloss, beide Projekte mit je 550 Euro zu bezuschussen. An die Mitglieder ging die Bitte, durch den Kauf von Kolping-Kaffee die wichtige und segensreiche Entwicklungsarbeit des Kolpingwerkes zu unterstützen.

Auf Antrag von Kassenprüfer Daniel Uhl wurde Kassier Franz Mock, ebenso wie der gesamte Vorstand, einstimmig von der Versammlung entlastet. Die Ergebnisse der Wahlen sind: Präses: Pfr. Gunnar Sohl, 1. Vorsitzender: Alfred Uhl, 2. Vorsitzender: Hermann Straub, Gruppe Erwachsene: Anne Straub und Martha Schneider, Kassier: Franz Mock, Kassenprüfer: Daniel Uhl und Carmen Karle, Schriftführerin: Eva Mock, Entwicklungsarbeit: Elisabeth Weiland und Ruth Welte, Ausschuss: Wanda Weiland, Anneliese Strasser, Christine Vidic und Agi Hofmann. Abschließend zitierte Alfred Uhl Adolph Kolping: „Wir können viel, wenn wir nur nachhaltig wollen, wir können Großes, wenn tüchtige Kräfte sich vereinen!“ und ermunterte die Mitglieder: „Bleibt bei der Stange und bleibt gesund!“