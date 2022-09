Herzliche Begegnungen und leckere Delikatesse

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Endlich wieder!“ freuten sich die Organisatoren des Deutsch-Französischen Gesellschaftskreises um Ursula Förstl, als der Musikverein zum Auftakt in der Turn- und Festhalle spielte. Anfängliche Bedenken, ob das Weinfest nach der pandemiebedingten Pause noch gut angenommen würde, verflogen schnell. Bis zum Mittag war die Halle mit gut 150 Besuchern bestens gefüllt und das kulinarische Angebot fand reißenden Absatz. So waren die Austern beim Eintreffen von Dieter Krattenmacher zu einem Grußwort schon weg. Der Bürgermeister verwies nicht ohne Stolz auf die vollständig renovierte Halle, „die wir endlich auch mit einem schönen Fest angemessen einweihen können“. Gerade in diesen Zeiten freue er sich besonders über die Herzlichkeit der Begegnungen zwischen Franzosen und Deutschen und nicht zuletzt über die dargebotenen Delikatessen. „Wir wissen, was wir die letzten Jahre vermisst hatten“.

Zu den mitgebrachten Spezialitäten gehörten außerdem mehrere hundert Galettes und Crêpes, die vor Ort frisch angerichtet wurden, sowie selbst gemachte Mandelkuchen. Aus dem benachbarten Unteren Loiretal stammte die Begleitung in Form von Weinen und feinperligem Crémant. Ergänzend boten die Deutsch-Italienische Gesellschaft italienischen und Allgäuer Käse, der Reit- und Fahrverein Kaffee und Kuchen an. Die Badminton-Abteilung des SV Waltershofen hatte für ihren Grillstand sogar Merguez nach französischem Rezept aufgetrieben. Zum Gelingen des Weinfests trugen zudem die Jugendfeuerwehr mit alkoholfreien Getränken und die SG Kißlegg mit dem Bierstand sowie einer Show-Einlage junger Turnerinnen bei. Das Jugendblasorchester, das Akkordeonorchester, Nadjas Tanzstudio mit einem akrobatischen Poledance und die von Joachim Gaillard vorgetragenen französischen Chansons komplettierten das Rahmenprogramm.

Für Ursula Förstl war es ein „wunderbares Signal“, dass sich so viele Kißlegger an der Wiederbelebung der Partnerschaft beteiligt hatten. Zu denen gehörten auch gut zwanzig Haushalte, die für die Unterbringung während der drei Tage sorgten und von denen einige bereits seit Jahrzehnten die gleichen Gäste beherbergen. Die Gäste hatten sich beeindruckt von den Räumlichkeiten des Neuen Schlosses und der Pfarrkirche gezeigt, die ihnen Tobias Dunst nahebrachte. Im nächsten Jahr gibt es dann in Le Pouliguen an der Atlantikküste das Allgäuer Weizenbier-Fest.