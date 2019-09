Herrscht in Kißlegg Klimanotstand?

Sie nehmen sich die Forderungen der „Fridays-For-Future“-Demonstranten und die Stadt Konstanz zum Vorbild: Die Kißlegger SPD-Gemeinderäte fordern in einem Antrag, dass auch für Kißlegg der sogenannte Klimanotstand ausgerufen wird. Dies geht aus der Vorlage zur nächsten Gemeinderatssitzung hervor, die am Mittwoch, 11. September, um 18 Uhr im Esthersaal des Neuen Schlosses stattfindet.

Das Aufrufen des Klimanotstands sei ein symbolischer Akt mit ernstem Hintergrund, heißt es in dem SPD-Antrag. Denn: „Es ist mit normalem Menschenverstand und in unserem empirischen Zeitalter nicht mehr zu leugnen, dass sich unser Klima deutlich zum Schlechten verändert.“ Dieser Fakt müsse in Denken, Handeln und Entscheidungen des Gemeinderats berücksichtigt werden. Man ist sich seitens der örtlichen Sozialdemokraten klar, dass es „offensichtlich des öfteren zu Interessenskonflikten, vor allem aus finanziellem Aspekt“ kommen werde.

Im Antrag der Fraktion enthalten ist auch eine Auflistung von Themen, die vo Ort als „klimarelevant“ bezeichnet werden. Darunter sind beispielsweise mehr und attraktivere Fahrrad- und Fußgänger(über)wege, neue Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden, Schaffung wohnortnaher Arbeitsplätze zur Verringerung der großen Anzahl an Auspendlern, sowie die Nutzung von Regenwasser für Toilettenspülungen oder die Bewässerung öffentlicher Anlagen.

Außer dem Antrag zum Klimanotstand stehen der Sachstand zur Sanierung der Turn- und Festhalle und die Änderung des Bebauungsplans im Erlenweg – hier soll das Ansiedeln eines Drogeriemarkts ermöglicht werden – auf der Tagesordnung. Ferner soll der Bebauungsplan und der Flächennutzungsplan rund um das Milchwerk in Zaisenhofen für Erweiterungen geändert werden.

Geplanter Milchviehstall erneut zur Diskussion

Unter den Baugesuchen wird unter anderem erneut über einen geplanten Milchviehstall in Unterriedgarten debattiert, dem das gemeindliche Einvernehmen in der Augustsitzung (noch) nicht erteilt wurde (die SZ berichtete). Die Räte waren sich in der jüngsten Sitzung uneins, ob das geplante Vorhaben noch ein Familienbetrieb sei oder schon Massentierhaltung. Bauamtsleiter Manfred Rommel stellte klar, dass der Landwirt im privilegierten Außenbereich bauen darf. Die Gemeinderäte vertagten das gemeindliche Einvernehmen schließlich, um noch einmal über die Hofzufahrt sprechen zu können. Erwünscht ist eine Lösung für die Zufahrt des Hofs mit Schonung des Dorfs Unterriedgarten.