Herbstkonzert des Musikvereins Kißlegg

Das traditionelle Herbstkonzert bildet den musikalischen Höhepunkt des Musikvereins Kißlegg. Das Publikum darf sich am Samstag, 5. November auf einen abwechslungsreichen Konzertabend freuen. Das Programm reicht von sinfonischen Werken über berühmte klassische Melodien unter anderem aus den Opern „Carmen“ und „Wilhelm Tell“ bis zu moderner Popmusik von Phil Collins.

Das Publikum darf sich außerdem auf den mitreißenden „Mambo“, bekannt aus der West Side Story, freuen. Das Werk „Give Us This Day“ von David Maslanka wird sowohl Publikum als auch Orchester gleichermaßen in seinen Bann ziehen. Auch beeindruckende Soli werden am Konzertabend zu hören sein.

Das Herbstkonzert beginnt um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle in Kißlegg. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.