Herbst- und Gallusmarkt in Kißlegg feiert Premiere

Der erste Herbst- und Gallusmarkt verwandelt am Freitag, 14. Oktober , zwischen 10 und 19 Uhr den Kißlegger Kernort in eine Genussmeile. Ob Lamm- oder Käsespezialitäten, Säfte oder herzhafte Quiches – die Besucher dürfen sich, neben den gewohnten Marktteilnehmern, auf manch kulinarische Leckerbissen freuen, heißt es in der Ankündigung der Gemeinde.

„Vor zwei Jahren fingen wir mit der Neugestaltung unserer Märkte an“, so die Wirtschafts- und Tourismusbeauftragte Sabine Weisel, „und unser neues Konzept hat sichtbar Anklang in der Bevölkerung gefunden.“ Nur ein Termin hat sich geändert: Denn der Wintermarkt rückte zu nah an den Adventsmarkt im Schloss. Deswegen gebe es jetzt den Herbstmarkt, erklärt Weisel.

Manche Händler sind zum wiederholten Male dabei, andere zum ersten Mal. Premiere feiert etwa Petra Strodel von „Pedi’s Likörlädle“ aus Eisenharz. Auch Irina Lindemann aus Arnach ist das erste Mal in Kißlegg mit dabei: Die Schäfermeisterin wird beim Herbst- und Gallusmarkt mit ihrem Schäferwagen auf dem Rathausplatz vertreten sein und Spezialitäten rund ums Lamm anbieten.

Nachmittags kommen auch die jungen Marktbesucher auf ihre Kosten. Ab 14.30 Uhr bietet das Team des St. Gallus Kindergartens Kinderschminken an. Ab 15 Uhr steht Rübengeisterschnitzen mit dem Bürgermeister auf dem Programm. Von 15 Uhr bis 17 Uhr wird Dieter Krattenmacher mit den Kindern auf dem Rathausplatz Rübengeister schnitzen – eine jahrhundertealte Tradition in der Region. Die Eltern werden ab ab 14.30 Uhr unterhalten von Günther Müller, Karl-Heinz Lutz und Rudi Brunner mit ihrer Band „Forever Young“.