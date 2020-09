Heranwachsende feiern zu laut

In der Nacht zum Sonntag hat ein junger Mann in Kißlegg zu laut gefeiert, weshalb die Polizei gerufen wurde. Diese stellte laute Musik und Grölen der Gäste fest, heißt es im Bericht. Als die Beamten die Personalien der angetroffenen Personen feststellten, echauffierte sich ein 19-Jähriger darüber und wollte seine Personalien nicht angeben. Er wurde deshalb von den Polizisten angezeigt. Der Gastgeber wurde in die Pflicht genommen, die Festivitäten umgehend auf Zimmerlautstärke einzuschränken.

Mehr zum Thema Amtzell Autofahrer übersieht Pedelec